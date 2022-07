Comment faire vivre la meilleure expérience aux fans de football derrière leur écran ? La question est un enjeu majeur depuis des années maintenant. Et si Canal Plus a longtemps fait bouger les lignes avec des évolutions multiples, d'autres étapes sont encore à franchir. Avec notamment une ambition claire : faire vivre un match de football comme si vous étiez sur la pelouse ! C'est un but qui n'est plus totalement du domaine du rêve. Et ce weekend l'a illustré. Lors d'un match amical entre Cologne et l'AC Milan, un joueur avait une caméra sur son torse, ce qui a permis de découvrir des plans avec une vue immersive originale.

Déjà expérimenté en rugby ou en Euroligue de basket cette saison, ce dispositif offre un angle de vue complètement différent. Et une sensation unique de se retrouver au cœur de l'action, comme l'avait fait Nike dans une célèbre publicité en 2008. "Ça peut apporter énormément par rapport aux déplacements, pour les duels et sur les frappes. Ça peut être un regard génial pour un face à face avec un gardien par exemple", se projette Xavier Demuyter, réalisateur spécialisé dans le foot qui a déjà expérimenté ce genre d'innovations.

Avec ses plans en immersion, cette technologie novatrice permet de plonger les fans dans une autre dimension et pourrait bonifier la qualité des retransmissions. D'améliorer surtout "l'expérience fan" si chère aux différents acteurs économiques qui lévitent dans la sphère du football. Depuis ce weekend, plusieurs personnalités du ballon rond dans l'Hexagone ont d'ailleurs saisi l'occasion pour promouvoir le désir de révolution dans ce domaine.

"C’est exceptionnel et complètement en ligne avec les idées que je défends depuis des années, a lancé sur Twitter Loic Féry, le président du FC Lorient. Caméras sur les joueurs, sons et images de la relation arbitre-joueurs. Rénovons la manière de vivre le football". Même son de cloche chez Jacques-Henri Eyraud : "Nous sommes en 2022 après Jésus-Christ. Tout le sport est submergé par le progrès technologique. Tout ? Un village peuplé d’irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur", a lancé avec ironie l'ancien président de l'OM avant de préciser sa pensée : "Diffusion des échanges entre arbitres et joueurs, bodycams… Qu’attendons-nous ?" Une vraie question.

Si les retransmissions TV se sont enrichies ces dernières années de l'apport des datas, de caméras hautes définitions ou encore avec le placement des caméras dans les couloirs pour avoir "l'ambiance live" comme le souligne Xavier Demuyter, le monde du football tarde à s'offrir de vraies révolutions pour les diffusions des matches. "Depuis les révolutions Canal, dès que l'on veut mettre des trucs nouveaux en place, c'est très compliqué alors qu'il y a tellement de choses qui peuvent aider à améliorer la retransmission des rencontres", nous confirme l'ancien caméraman, qui collabore notamment pour Eurosport ou encore Amazon.

Il faut alors faire des demandes à la LFP, à la fédération, à l'UEFA, aux clubs…

Alors pourquoi ? Pourquoi cette tendance à l'immobilisme alors que certains acteurs poussent aux évolutions ? "Il faut faire des demandes à la LFP, à la fédération, à l'UEFA, aux clubs…, nous explique Xavier Demuyter. Il y a beaucoup d'acteurs. Il y a tellement d'instances qui donnent leur avis et ont le droit de veto que c'est assez lourd. Cette saison par exemple pour décaler une caméra super loupe à Marseille, ça m'a pris la semaine. Tant qu'un directeur de chaîne n'a pas envie de faire bouger les lignes ou que les instances n'ont pas l'intention de faire évoluer les choses, ce sera difficile."

Les évolutions technologiques vont cependant forcément amener les retransmissions à changer dans les prochaines années. Et ce but : permettre aux téléspectateurs d'être encore plus proche de ce qui se passe sur le terrain. Avec une bodycam, mais aussi des micros, un sujet revenu régulièrement ces derniers mois en L1 notamment. "A la télé, je trouve qu'on ne se rend pas compte de la vitesse de tous les chocs. Et ce qui manque pour moi, c'est le son. Entendre l'arbitre et les joueurs, ça manque", regrette l'ancien réalisateur référent de la chaîne Téléfoot, qui prévient cependant : "Il y a toujours un équilibre à avoir dans les retransmissions. Il faut se mettre à la place des personnes qui regardent le match devant leur poste et ne pas partir dans tous les sens". Un risque à prendre cependant pour beaucoup pour avoir la meilleure possible.

