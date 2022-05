Paris ou Madrid ? Alors que Kylian Mbappé tient le monde du football en haleine depuis plusieurs mois et doit annoncer son choix ce week-end, Gianluca di Marzio a pris les devants. Le journaliste italien, généralement très bien informé, a tiré les supporters du PSG de la sieste en annonçant, sans détour, la prolongation du prodige français avec le club de la capitale.

Ad

S'il en est sûr ? Di Marzio en est convaincu. "Il n'y a plus aucun doute, Mbappe restera au PSG et renouvelera son contrat", a-t-il tweeté. Face à l'ampleur pris par son message, le journaliste a fourni plus d'explications dans un second post : "La décision est prise après le tournant d'hier, peut-être que l'annonce sera officialisée aujourd'hui : Mbappé prolonge avec le PSG et dit non au Real Madrid avec lequel il avait un engagement verbal depuis un certain temps."

Ligue 1 Mbappé vs Ben Yedder, Lille pire champion depuis 20 ans ? Les "autres" enjeux de la 38e journée IL Y A 16 HEURES

Si elle est à prendre avec des pincettes, tant les rumeurs vont bon train concernant l'international français, cette bombe confirmerait le ressenti de la presse espagnole, de plus en plus pessimiste quant à la signature de Mbappé avec les Merengue. Dans un article publié sur son site, di Marzio, toujours lui, affirme que le joueur pourrait annoncer sa prolongation "ce soir en personne, après le match face à Metz". Si tel est le cas, la nuit à Paris s'annonce belle, très belle...

Ligue 1 Mbappé, Messi, Di Maria et compagnie à l'entraînement IL Y A UN JOUR