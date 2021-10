Alain Giresse et Sonny Anderson devant, Marcel Desailly derrière et, au milieu, un certain Emmanuel Macron. Le président de la République se muera en footballeur à l'occasion du match entre le Variété Club de France et le personnel soignant du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye, programmé jeudi à partir de 17h15 au stade Léo-Lagrange de Poissy.

Le locataire de l'Elysée portera le numéro 3 et sera associé au milieu de terrain à Rudi Garcia, l'entraîneur libre depuis son départ de l'Olympique Lyonnais en fin de saison dernière et passé par l'OM, le club fétiche du président. Selon RMC , ce dernier a émis le souhait de disputer l'intégralité de cette rencontre caritative, dont les bénéfices seront reversés à la Fondation des Hôpitaux présidée par Brigitte Macron dans le cadre de l'opération Pièces jaunes.

Football La justice espagnole ordonne l'incarcération de Lucas Hernandez IL Y A 14 MINUTES

Ligue 1 La L1 ne veut pas de la Coupe du monde tous les deux ans IL Y A 2 HEURES