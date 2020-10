Ce week-end, le traditionnel chaudron de Sölden sonnera bien creux. En raison de la pandémie de coronavirus, les autorités autrichiennes ont décidé de ne pas autoriser l'accès au public pour les deux épreuves de géant dames et messieurs de ce week-end. Une situation inédite, mais finalement sans surprise, que la fédération suisse a également décidé de suivre. En effet, ce vendredi, les dirigeants helvètes ont annoncé que les épreuves de Coupe du monde de ski alpin organisées en Suisse lors de l'hiver 2020/21, notamment les finales à Lenzerheide (du 17 au 21 mars 2021), se dérouleront à huis clos.

Puel ferme définitivement la porte à Ruffier : "Je me tiens aux décisions prises"

Dans un communiqué, Swiss-Ski s'est exprimée sur la situation et les motivations quand à cette décision. " Suite à une analyse approfondie de la situation relative au Covid-19 et d'entente avec Swiss-Ski, les organisateurs suisses des épreuves de Coupe du monde de ski alpin 2020/21 ont décidé que leurs compétitions se dérouleront en principe sans public cet hiver ".

Grand pays de ski alpin, la Suisse accueille cette saison cinq étapes parmi les plus prestigieuses du circuit (Saint-Moritz, Wengen, Crans-Montana, Adelboden, Lenzerheide), dont certaines attirent habituellement plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Les médias helvètes complètent ces mesures draconiennes en ajoutant que les organisateurs vont renoncer à la mise en place des habituelles fan zones et des installations près de l'arrivée. Enfin, les cérémonies de remise des prix et les tirages au sort des dossards s’effectueront aussi sans public.