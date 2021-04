8h20 : Benjamin Mendy salue l'effritement de la Super Ligue sur Twitter. "Quel beau jour pour le football. Désormais jouons et rêvons. C'est la toute première raison pour laquelle nous avons fait ça", a écrit le joueur de Manchester City.

8h06 : Les créateurs de la Super Ligue ont annoncé mercredi qu'ils allaient "reconsidérer les étapes les plus appropriées pour remodeler le projet" de compétition privée censée concurrencer la Ligue des champions de football, face aux nombreux désistements de clubs fondateurs auxquels ils font face.

8h03 : Il n'y a plus aucun club anglais engagé dans la Super Ligue, dont la création a été annoncée dans la nuit de dimanche à lundi. Alors que Manchester City avait devancé l'appel, Liverpool, Arsenal, Tottenham et Manchester United se sont retirés du projet mardi tard dans la soirée. Chelsea, le dernier représentant, a suivi dans la nuit.

7h58 : Jordan Henderson avait publié un communiqué suite à sa réunion avec les capitaines de Premier League. Mais il a posté un message pour donner la voix commune des joueurs de Liverpool. "On n'aime pas cette compétition et on ne veut pas qu'elle se fasse. Notre dévouement à ce club et à ses supporters est absolu."

