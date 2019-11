Pendant que l'Allemagne et les Pays-Bas retenaient la majeure partie de l'attention samedi soir, d'autres matches très importants se disputaient ailleurs en Europe. Et deux tickets supplémentaires pour l'Euro 2020 ont été décrochés du côté de la Croatie et de l'Autriche.

Les coéquipiers de Luka Modric étaient en bonne posture et n'avaient besoin que d'un nul contre la Slovaquie. Mais ils ont préféré se faire peur en étant menés au score peu après la demi-heure de jeu, suite à un but de Bozenik (32e). Les vice-champions du monde se sont réveillés au retour des vestiaires et ont pris les devants en quatre minutes grâce à Vlasic (56e) et Petkovic (60e). En supériorité numérique durant la dernière demi-heure, les locaux se sont définitivement mis à l'abri grâce à Perisic, auteur d'une belle reprise à l'entrée de la surface (74e).

Absente du Mondial 2018, l'Autriche disputera l'Euro 2020

L'Autriche a beaucoup moins fait durer le suspense face à une Macédoine du Nord qui avait encore un petit espoir. Parti dans le dos de la défense, Alaba a effacé le portier adverse pour écœurer ses adversaires d'entrée (7e), avant que Lainer ne profite d'un cafouillage sur corner pour faire le break au retour des vestiaires (48e), rendant la réduction du score de Stojanovski anecdotique (93e). Les Autrichiens verrouillent donc leur deuxième place, derrière la Pologne, à une journée de la fin.

Car dans le même temps, les coéquipiers de Robert Lewandowski, remplaçant au coup d'envoi, ont fait le job en Israël. Deux corners ont suffi : l'un repris par l'ancien Parisien Krychowiak en tout début de match (4e), l'autre conclu par un Piatek opportuniste (54e). Dabbur a réduit le score en fin de rencontre pour les locaux (88e). En vain.

Les résultats de la soirée

Groupe C :

Allemagne – Biélorussie : 4-0

Irlande du Nord – Pays-Bas : 0-0

Groupe G :

Autriche – Macédoine : 2-1

Israël – Pologne : 1-2

Groupe E :