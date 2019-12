C'est un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu. Cela remonte aux débuts des années 2000. A l'époque, on regardait avec étonnement les chiffres ahurissants d'un certain Mario Jardel. A Porto puis au Sporting, le Brésilien affolait les compteurs, allant jusqu'à planter 55 buts sur une saison en 2001-2002. Dingue. De quoi donner le vertige. De 2000 à 2010, seul Henrik Larsson a pu voguer dans les mêmes eaux sur le Vieux Continent avec le Celtic Glasgow en 2000-2001 (53 buts). Mais aujourd'hui, réaliser ce genre de performances est presque devenu anecdotique. Même dans les grands championnats européens. Car la décennie de la démesure est passée par là.

Ces dix dernières années, le football a pris un virage violent. Et dans plein de domaines, on a changé de dimension. Financier déjà. Ça n'a pas pu vous échapper mais le secteur des transferts s'est emballé. Grâce notamment à l'augmentation spectaculaire des droits TV, les clubs n'ont plus peur d'aligner plus de 100 millions d'euros pour s'attacher les services d'un joueur.

En comparaison et même s'il y avait eu une première bulle dans les années 2000, les 75 millions placés sur Zinedine Zidane en 2001 ou les 94 pour CR7 en 2009, qui avaient pourtant fait tourner les têtes, semblent bien maigres face aux 222 millions investis par Paris sur Neymar. Mais si les salaires ont logiquement suivi la même courbe - allant dans le sens de l’histoire -, la folie des chiffres a aussi investi les terrains.

Messi et Ronaldo n’ont pas été les seuls

Dans le sillage de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo mais aussi grâce à des entraîneurs comme Pep Guardiola, plus tourné vers le jeu de possession, le monde du ballon rond a remonté le temps pour faire tomber des marques que l'on ne pensait plus abordables. Régulièrement, Messi et CR7 ont dépassé les 50 buts marqués sur une saison. L'Argentin du Barça a même explosé le tout pour monter jusqu'à 73 buts inscrits toutes compétitions confondues en 2011-2012, profitant de cette année 2012 pour effacer la légende du Bayern Munich Gerd Müller et ses 85 buts marqués en 1972. Histoire d’établir un nouveau record avec 91 réalisations sur une année civile.

Alors bien sûr, cette décennie a pu compter sur ces deux extraterrestres qui ont été mis dans le contexte idéal pour réussir leurs prouesses. Il est vrai que toutes les planètes se sont alignées. Ils étaient en pleine force de l'âge, ont joué dans les bonnes équipes, les bons championnats et leur rivalité les a poussés vers les sommets. Mais ce n'est pas juste l’histoire de deux hommes. D'autres se sont invités à la fête, à l'image de Luis Suarez (59 buts 2015-2016) ou encore Zlatan Ibrahimovic (50 buts en 2015-2016). Et, certains comme Robert Lewandowski, si inarrêtable actuellement, s'en sont approchés régulièrement.

Vidéo - Et notre top 10 des joueurs de la décennie est... 12:10

L'avènement des "superteam"

Dans le sillage de ces individualités, les orgies de buts sont devenues aussi fréquentes que spectaculaires. Et ce n'est pas les spectateurs qui s'en plaignent. Mais alors que la L1 s'est habituée à voir son meilleur buteur à plus de 30 réalisations par saison, tout n'est pas rose non plus. C'est bien connu, tout le monde ne peut pas s’inviter au bal. Malgré l'instauration du fair-play financier, cette décennie a ainsi également accentué les déséquilibres dans le football européen. Avec la puissance financière de la Ligue des champions comme principale raison.

L'inconnue ayant été sacrifiée sur l'autel de la rentabilité, la C1 ressemble de plus en plus à une Ligue fermée qui fait tant rêver certains mastodontes. Et les géants d'Europe s'en délectent pour remplir leurs caisses avec bonheur grâce à des prize money toujours plus conséquents, aptes à remettre à flots le Pactole ou à rendre jaloux Crésus. Pendant ce temps-là, un fossé ne cesse de se creuser année après année avec les clubs plus modestes, qui n’ont pas la chance d’être régulièrement du festin. Et forcément, les championnats nationaux perdent en intérêt.

Vidéo - Une équipe trustée par le Barça et le Real : voici notre onze de la décennie 02:25

Un déclassement des championnats

L'avènement des "superteam" construites à coups de centaines de millions d'euros et de transferts exorbitants pour empiler les stars a ainsi tué le suspense dans beaucoup de compétitions domestiques. Les termes de suprématie et d'hégémonie sont même rentrés dans le champ lexical du football. Car si la Premier League résiste bien grâce à sa richesse ou que la Liga se satisfait depuis des années maintenant de son duel au sommet, le PSG écrase la L1. Et pendant ce temps-là, le Bayern Munich reste sur sept titres de rang en Bundesliga ou la Juve sur huit sacres d'affilées en Serie A.

L'Italie et l'Allemagne n'avaient encore jamais connu de règnes aussi longs avec des formations possédant de telles marges. Sans surprise, ces dominations ont engendré un déclassement des championnats dans l'imaginaire collectif au profit de la Ligue des champions. Et c'est un des symboles du règlement global de la planète football où les déséquilibres sont de plus en plus flagrants dans le sillage de ces super-puissances.

Alors, 2020 va-t-il marquer un nouveau tournant ? En ce qui concerne ce dérèglement, cela semble peu probable. La machine est lancée. Et les grands d’Europe n'ont aucun intérêt ni désir de changer de direction. En revanche, à bientôt 35 et 33 ans, Ronaldo et Messi vont eux forcément lever le pied ces prochaines saisons. Les Mbappé and co arriveront-ils à garder leur rythme ? Ce sera un des principales interrogations de cette nouvelle décennie. Et c'est assez alléchant.