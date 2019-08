Icardi et l'Inter en guerre, le PSG veut en profiter et propose un prêt

À chacun son feuilleton. En France et en Espagne (et même ailleurs...), on se passionne pour celui qui concerne Neymar. En Italie, ç'en est un autre qui ne cesse de défrayer la chronique. Depuis plusieurs mois, l'Inter Milan et Mauro Icardi se déchirent en mondovision. De capitaine, l'attaquant argentin est devenu indésirable. Et si ce dernier aimerait qu'on lui accorde une chance cette saison, ses dirigeants, eux, ne sont pas du même avis. Antonio Conte, son entraîneur, aussi.

Littéralement mis de côté, Mauro Icardi ne lâche pourtant rien. Courtisé par de nombreux clubs, notamment l'AS Monaco, l'Argentin refuse toutes les destinations. Aux côtés de Wanda Nara, sa femme et agent, il continue de réitérer son souhait de rester à l'Inter, et ce malgré le risque réel de finir en tribunes à chaque rencontre. Selon Sky Italia, le PSG est entré dans la danse ces dernières heures. La chaîne transalpine parle d'un possible prêt, auquel l'Inter est ouvert. L'Atlético Madrid a soumis la même proposition. La balle passe dans le camp du joueur.

Depuis jeudi soir, plusieurs rumeurs italiennes évoquaient un possible changement de cap du clan Icardi. À trois jours de la fin du mercato, ce dernier semblait (enfin) se décider à partir et Wanda Nara avait, dans ce sens, renoué le contact avec Giuseppe Marotta, le directeur sportif du club lombard.

Icardi contre-attaque

Visiblement, il n'en est rien. Alors que les dirigeants monégasques étaient dans l'attente d'une réponse à leur proposition, Mauro Icardi a décidé d'attaquer. Ou plutôt de contre-attaquer. Dans la soirée de jeudi, les avocats du joueur ont ainsi envoyé un mail à la direction intériste. Le contenu de ce dernier a le mérite d'être clair : demande de réintégration immédiate et versement d'une indemnité de 1,5 million d'euros de dommages et intérêts. Un rebondissement inattendu aux allures de déclaration de guerre.

Mauro IcardiGetty Images

Beppe Marotta, qui se disait "optimiste" concernant une possible issue positive d'ici la fin du mercato (2 septembre), a dû déchanter. L'AS Monaco, qui attendait de son côté une réponse à sa proposition, aussi. Si cette dernière tient toujours, Mauro Icardi n'a, pour l'instant, donné aucune réponse au club du Rocher, qui lui propose un salaire de 10 millions d'euros. Même topo pour le Napoli, qui a longuement attendu une son accord... en vain. Le club "partenopeo" a ainsi décidé de recruter Fernando Llorente. Et la Juventus, elle, cherche désormais plus à vendre qu'à acheter. Un à un, les clubs intéressés passent donc leur tour. Vous l'avez compris, le feuilleton Icardi est encore loin d'être fini.