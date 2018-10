La fédération anglaise interdit l'entrée des sacs à Wembley

"Nous savons grâce aux services de renseignement que Wembley est une cible d'importance", a affirmé Martin Glenn pour justifier la décision d'interdire les sacs dans Wembley. Le directeur exécutif a pris pour exemple l'attaque terroriste qui avait fait 22 victimes à la Manchester Arena durant le concert d'Ariana Grande l'an dernier, pour illustrer à quel point les grands évènements live sont vulnérables.

"On en viendra à un moment donné à une sécurité semblable à celle d'un aéroport. Songez simplement à l'attentat de Manchester," a ajouté M. Glenn. La sécurité s'est nettement renforcée ces dernières années au Royaume-Uni pour des évènements majeurs de sport comme la finale de la Coupe d'Angleterre ou la fameuse course hippique de Royal Ascot avec le déploiement accru de policiers armés et de chiens renifleurs.