La Fédération française de football (FFF) contre-attaque. Ce jeudi, l'instance a annoncé avoir décidé de déposer "une plainte en diffamation" contre le magazine So Foot "en raison des imputations gravement diffamatoires contenues dans son édition du 8 septembre 2022".

La FFF n'indique pas contre quels éléments précis contenus dans l'enquête de So Foot elle a décidé de porter plainte. Le mensuel avait notamment publié, sur la foi de témoignages anonymes, trois extraits de SMS non datés dont auraient été destinataires des collaboratrices actuelles ou passées de la FFF et qui auraient été envoyés par le président de la FFF Noël Le Graët