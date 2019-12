La FFF aurait proposé d'organiser la Coupe du monde féminine tous les deux ans

"Nous étudions cette hypothèse bien sûr. Nous devons voir quel genre de grands événements nous pouvons créer." Ce vendredi, le président de la FIFA n'a pas écarté l'idée d'organiser une Coupe du monde féminine tous les deux ans. Au contraire, Gianni Infantino semblerait même emballé. L'idée, lancée par la FFF, serait de rendre le foot féminin encore plus populaire dans le monde. En effet, lors de la dernière finale entre les Etats-Unis et les Pays-Bas (2-0), la part d'audience mondial était 56% plus importante que lors de Japon-Etats-Unis (2-5) en 2015.

Lors du Mondial organisé en France, l'audience totale a atteint 993,5 millions de télespectateurs. Ce chiffre est passé à 1,12 milliard en incluant les médias numériques. Aux Etats-Unis, ils ont été 15,29 millions à regarder la Coupe du monde. En France aussi, elle a été une grande réussite. Par exemple, 10,71 millions de Français étaient devant leur télévision pour le quart de finale perdu face aux Américaines. Quant au match d'ouverture France-Corée du Sud, il avait attiré 9,82 millions de téléspectateurs.

32 équipes en 2023

Outre les audiences, la Coupe du monde féminine ne cesse de se développer. En 2023, 32 équipes s'affronteront contre 24 en France il y a six mois. Pour ce prochain mondial, quatre candidatures ont déjà été déposées : Le Brésil, le Japon, la Colombie et l'Australie en compagnie de la Nouvelle Zélande.