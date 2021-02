Bonne nouvelle pour tous les acteurs du championnat de National 2 ! Jeudi, la FFF a officialisé que cette compétition, équivalente de la 4e division française, allait reprendre le 13 mars prochain, et ce jusqu'au 13 juin. " Les équipes engagées dans ce championnat sont autorisées à reprendre les entraînements collectifs avec une dérogation au-delà de 18h dans le respect du protocole sanitaire d’entraînement " et ce malgré le couvre feu, a précisé la Fédération Française de football dans son communiqué.

La FFF a décidé d'adapter le format de sa compétition et de le repenser pour qu'elle puisse aller à son terme. "Le Comité Exécutif de la FFF du 21 janvier 2021 a validé le nouveau format du championnat, qui consiste à terminer la phase des matchs aller puis à constituer une poule d’accession et une de maintien pour les matchs retour. Chaque poule est constituée de 8 clubs en fonction du classement arrêté à l’issue des matchs aller. Le nombre des accessions et des relégations restent identique", explique la fédé.