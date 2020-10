Au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, la Fédération française de football (FFF) a annoncé ce jeudi la suspension de plusieurs de ses championnats pour faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19. "L'ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine, des Coupes de France masculine et féminine, et des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins) sont suspendus jusqu’au mardi 1er décembre", indique le communiqué de l'instance. Toutes les rencontres "seront reportées à des dates ultérieures".