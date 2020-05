LIGUE 2 - La Fédération française de football a officiellement validé les accessions de Pau et Dunkerque, premier et deuxième de National, en Ligue 2. Si le cas de Boulogne, en position de barragiste, reste en suspens, Le Puy Foot, Béziers, le Gazélec Ajaccio et Toulon sont relégués en National 2. Le club corse, encore en L1 en 2015-2016, pourrait contester la décision de la FFF.

La FFF a acté la promotion en Ligue 2 la saison prochaine de Pau et Dunkerque, premier et deuxième de National (3e division) avant l'arrêt anticipé du championnat, selon une délibération rendue publique jeudi. "Le nombre d'accessions et de relégations à appliquer à l'issue de la saison 2019-2020 sera celui expressément prévu dans le règlement du championnat concerné", a décidé lundi le comité exécutif de la FFF à propos du National, d'après le procès verbal de la séance, publié jeudi et consulté par l'AFP.

"L'attente fut longue, mais c'est désormais officiel, nos Maritimes évolueront bien en Ligue 2 la saison prochaine !", s'est empressé d'écrire sur Twitter le club de Dunkerque. En bas de tableau, Le Puy Foot 43 (15e), l'AS Béziers (16e), le Gazélec Ajaccio (17e) et le SC Toulon (18e) sont relégués en National 2. "Pour rappel, au moment de l'arrêt du championnat, le GFCA avait 5 points de retard sur le premier non relégable, avec 9 rencontres restantes à disputer", a réagi le club corse, qui s'estime "clairement lésé" et qui "se réserve le droit de contester" la décision.

A l'inverse, l'équipe de Boulogne-sur-Mer, troisième de National et potentiellement en position de barragiste, peut encore croire à la montée. "La question de l'organisation du barrage entre le 18ème de Ligue 2 et le 3ème de National 1 sera examinée ultérieurement par le comité exécutif", écrit en effet la FFF. Le sujet devrait être examiné le 20 mai par l'Assemblée générale de la Ligue de football professionnel (LFP), organisatrice de la L2.

