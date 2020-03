La Fifa songe à décaler son Mondial des clubs

Prévus initialement du 12 juin au 12 juillet 2020, l'Euro et la Copa America ont été reportés d'un an en raison de la pandémie de coronavirus. Ce changement dans le calendrier provoque un télescopage avec la nouvelle compétition voulue par le président de la Fifa, Gianni Infantino, programmée en Chine en juin 2021. Dans un communiqué, M. Infantino a dit cependant vouloir proposer mercredi au Bureau du Conseil de la Fifa "d'accepter les reports" de l'Euro et de la Copa America en juin et juillet 2021 et "de décider ultérieurement - quand la situation sera plus claire - quand reprogrammer le nouveau Mondial des clubs".

Le dirigeant évoque trois options possibles: "plus tard en 2021, en 2022 ou en 2023". Face au "défi sanitaire inédit" que provoque la pandémie de Covid-19, M. Infantino se dit aussi disposé à ce que la Fifa débloque une enveloppe de 10 millions de dollars en faveur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il évoque par ailleurs de possibles "amendements nécessaires" ou des "dispenses temporaires" à venir vis-à-vis des règles relatives aux transferts, afin de "protéger les contrats autant pour les joueurs que les clubs".

Le bouleversement du calendrier international est susceptible de créer de nouvelles tensions entre la Fifa, organe de gouvernance mondiale du football, et l'UEFA, qui gère les compétitions en Europe. "Je suis très choqué par la décision de l'UEFA de reporter l'Euro en 2021, c'est une décision dirigée contre la Fifa. Il aurait été préférable de geler la compétition et de réunir toutes les parties une fois que la crise sera terminée pour refondre le calendrier international et trouver les meilleures solutions pour reprogrammer les compétitions", a ainsi déclaré à l'AFP un cadre du football mondial qui a requis l'anonymat.