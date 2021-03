Les ennuis judiciaires s'accumulent pour Sepp Blatter et Jérôme Valcke. La FIFA a annoncé mercredi avoir infligé six ans et huit mois de suspension supplémentaire à ses anciens président et secrétaire général pour s'être accordés d'importants bonus à partir de 2010.

La justice interne de l'instance (commission d'Ethique indépendante), qui avait déjà banni de toute activité liée au football les deux dirigeants, emportés en 2015 par une série de scandales, les a également condamnés à une amende d'un million de francs suisses (environ 900.000 euros) chacun. Ces suspensions supplémentaires n'entreront en vigueur que le 8 octobre 2021 pour Sepp Blatter et le 8 octobre 2025 pour Jérôme Valcke, c'est-à-dire une fois leur précédentes interdictions purgées.

