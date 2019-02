"C'est vraiment difficile..." : Arjen Robben plombé par un mal mystérieux

Arjen Robbenn est inquiet. Très inquiet, même. Victime d'un mal mystérieux, le joueur du Bayern Munich n'a toujours pas joué en 2019 et s'interroge désormais sur la fin de sa carrière. "C'est très, très frustrant", a avoué au quotidien allemand Bild l'attaquant néerlandais, qui souffre d'un problème non identifié à une cuisse. "Nous essayons tout, mais pour le moment ça ne va pas. Malheureusement c'est exactement ça le problème : on ne sait pas ce que c'est. C'est vraiment difficile", a dit l'ailier, dont le dernier match remonte au 27 novembre. Ce jour-là, il avait étincelé en Ligue des champions contre Benfica et marqué deux buts (5-1).

" Deux fois j'y étais presque... "

"Deux fois j'y étais presque, j'étais revenu dans l'équipe" raconte-t-il, "et de nouveau il y a eu une rechute". L'homme qui avait été surnommé "le joueur de cristal" lors de son passage au Real Madrid (2007-2009) en raison de sa fragilité physique, a été une pièce maîtresse de la décennie dorée que vient de vivre le club allemand. C'est lui qui avait inscrit le but vainqueur en finale de Ligue des champions 2013 contre Dortmund (2-1).

Ex-international néerlandais, Robben a plusieurs fois laissé entendre qu'il serait heureux de poursuivre sa carrière dans un autre club, à condition que l'offre soit sérieuse et intéressante. Son père, qui est aussi son agent, a récemment qualifié de "n'importe quoi" des informations de la presse japonaise annonçant Robben au FC Tokyo.