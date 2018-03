La France domine le Kazakhstan

Tout va bien pour les Bleuets. Grâce à leur victoire face au Kazakhstan (3-0) ce jeudi, les joueurs de Sylvain Ripoll enchaînent une sixième victoire en six matches de qualification pour l'Euro 2019. Toutefois, ce succès a été long à se dessiner. Après une première période compliquée, l'équipe de France a appuyé sur l'accélérateur en deuxième.

Grâce à un superbe coup franc de Dembélé (51e), les Espoirs ont trouvé la faille. De retour après son altercation avec Sylvain Ripoll en septembre dernier, Jean-Kévin Augustin y est allé de son but (56e) cinq minutes plus tard. Dans la foulée, il a offert le troisième but à Bamba (59), qui est venu tuer tout suspense. Les Bleuets se rendent au Monténégro mardi pour la suite de leur campagne pour le moment parfaite.