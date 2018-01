La France toujours 9e du classement FIFA, la Croatie grimpe de deux rangs

En l'absence de matches internationaux, la France reste à la 9e place du classement FIFA annoncé jeudi et dominé par l'Allemagne, toujours suivie par le Brésil et le Portugal. Seuls changements dans le Top 20, la Croatie, désormais 15e, gagne deux places, tandis que l'Islande grimpe en 20e position, au détriment des Pays-Bas (21e), non qualifiés pour la Coupe du monde.

Le prochain classement sera rendu public le 15 février.