La Guinée "accepte" d'organiser l'édition 2025 à la place de celle de 2023 (président de la CAF)

"Je me réjouis de l'acceptation du décalage de l'organisation de la CAN en Guinée pour 2025 et je suis fier que le président de la république de Guinée Alpha Condé ait lui-même accepté le décalage", a déclaré à la presse M. Ahmad après avoir rencontré le chef de l'Etat guinéen dimanche soir.

En 2014, la CAF avait attribué les trois prochaines CAN d'un coup : 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée. Or, après le retrait de l'organisation au Cameroun en 2019, la CAF a décidé de procéder à un décalage, attribuant l'édition 2021 à ce pays et l'édition 2023 à la Côte d'Ivoire, ce qui laissait en suspens le sort de la Guinée.