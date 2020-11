Un infirmier " est la dernière personne à avoir vu vivant " Diego Maradona, décédé mercredi d'un arrêt cardiaque, a indiqué vendredi dans un communiqué le parquet qui s'est saisi de l'enquête sur les dernières heures de la légende argentine. Selon l'infirmier, El Pibe de Oro "dormait et respirait normalement " lors du changement de garde à 06h30 locales (10h30 à Paris), mercredi. L'infirmière qui a pris le relais a ensuite assuré l'avoir " entendu bouger " environ une heure plus tard.

Elle a ensuite expliqué n'avoir pas voulu le réveiller pour lui administrer ses médicaments et avoir attendu l'arrivée d'une psychiatre et d'un psychologue. Ce sont eux, voyant que Diego Maradona ne réagissait pas en tentant de le réveiller, qui ont donné l'alerte. Selon les résultats préliminaires de l'autopsie pratiquée dès mercredi soir, l'Argentin serait mort aux environs de 12h (16h) "d'un oedème pulmonaire aigu secondaire et d'une insuffisance cardiaque chronique exacerbée".