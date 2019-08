La Juve laisse filer Moise Kean à Everton

La Juventus vient de perdre un de ses talents les plus prometteurs. Auteur d'une exceptionnelle fin de campagne lors de la saison écoulée, le talentueux avant-centre de 19 ans Moise Kean a quitté la Vieille Dame pour s'embarquer dans une nouvelle aventure en Premier League, à Everton, pour 5 ans comme l'a annoncé le club anglais sur son site ce dimanche.

Auteur de 6 buts en clubs de mars à mai 2019, permettant en partie à la Juve de soulever un nouveau Scudetto, et de 2 buts lors de ses 3 premières apparitions sous le maillot de la Squadra Azzura, Kean avait attiré les regards de nombreux observateurs. Alors que son club formateur, qui souhaite s'attirer les services de Mauro Icardi, semblait s'être décidé à se séparer de sa pépite, c'est Everton, 8e de Premier League l'an passé, qui a réussi à faire venir le jeune international italien. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, mais selon différents médias, l'opération avoisinerait, bonus compris, les 40 millions d'euros.

" C'est un club tourné vers l'avenir, comme moi "

Qui plus est, alors que les négociations butaient ces derniers jours sur une clause de rachat que les Bianconeri souhaitaient inclure, Sky Sports annonce qu'il n'y en aurait finalement aucune. "Je suis fier et honoré de porter la tunique d'Everton, a déclaré Moise Kean sur le site officiel du club. J'ai été convaincu de signer pour Everton car c'est un club tourné vers l'avenir, comme moi. Il a de l'ambition et je vais travailler très dur pour nous aider à réaliser ce qu'on veut accomplir".

Son entraîneur, Marco Silva, s'est forcément réjouit de l'arrivée de l'Italien : "Moise est puissant, rapide, avec beaucoup d'atouts en tant que buteur, et il a seulement 19 ans. Il a le talent et est prêt à travailler, à rendre meilleure l'équipe et nous donner plus de solutions". Il s'agit de la 5e recrue estivale des Toffees, après Fabian Delph, Jean-Philippe Gbamin, André Gomes et Jonas Lössl.