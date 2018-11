La Juve, United, le Bayern et le Real dévoilent des 4e maillots dispos dans FIFA 19 (et en vrai)

Le Buzz

Gare à la fracture de la rétine ! Si vous croisez à l'avenir quelqu'un avec un maillot léopard jaune fluo et noir de Manchester United, ne criez pas au fake ! Il s'agit s'implement du quatrième maillot des Red Devils développé Adidas en partenariat avec EA Sports.

En plus du club anglais, trois autres grands clubs européens - le Real Madrid, la Juventus et le Bayern Munich - ont droit à une tenue originale disponible dans le mode Ultimate Team du jeu vidéo FIFA 19 à partir de ce jeudi. Mais aussi en vrai et en édition limitée. Avis aux amateurs.

L'an dernier, une opération semblable avait déjà vu le jour, mais les maillots étaient moins excentriques. Et les fans ne pouvaient pas se les procurer dans la vraie vie. Cette année, les amoureux de la Juve peuvent donc porter un maillot façon hologramme irisé que ne renierait pas Marty McFly. Ceux du Real ont droit à une liquette galactique et les amateurs du Bayern à un "graphisme étoilé" qui "fait référence à l'hymne entonné par tout l'Allianz Arena les jours de match", nous dit Adidas. Quelle est la justification de la marque aux trois bandes pour le maillot félin d'United ? "L'imprimé léopard rend hommage à une équipe connue pour sa vitesse fulgurante".