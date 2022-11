Ce n'est pas idéal à 16 jours de l'entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde 2022 face à l'Australie. Encore touché par des soucis musculaires, Karim Benzema va rater, selon le quotidien AS , le déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Vallecas où la Casa Blanca va disputer un derby madrilène contre le Rayo Vallecano lundi soir (21h00).

Benzema va rater une 8e rencontre cette saison

Le Français était revenu à la compétition mercredi dernier lors de la rencontre entre le Real et le Celtic en Ligue des champions (5-1) après quinze jours d'absence. Sur le banc au coup d'envoi, il avait joué la dernière demi-heure de la rencontre, sans rencontrer de problèmes. AS raconte que le Ballon d'Or 2021/2022 s'était entraîné normalement vendredi, avant de rester aux soins samedi et de rater la séance de ce dimanche matin.

"De paria à fierté nationale, Benzema fait enfin l'unanimité"

Cette absence va faire rater à Benzema sa huitième rencontre de la saison. Ses soucis avaient débuté début septembre lors du déplacement au Celtic Park où il était reparti avec une lésion au muscle demi-tendineux (un des trois muscles des ischio-jambiers). Une blessure qui l'avait privé du dernier rassemblement des Bleus mi-septembre. Sa présence au Mondial est sur le papier est une certitude, mais les pépins physiques s'accumulent pour KB9 en cette première partie de saison.

