Les héritiers de Pedro Paragés au Real Madrid ont souvent connu une plus grande réussite que ceux de René Fenouillère au FC Barcelone. Avec l’arrêt Bosman, le contingent tricolore dans les deux clubs s’est agrandi mais c’est avec la Casa Blanca que les succès ont pris une plus grande ampleur, à croire que se vêtir de blaugrana quand on est Français porte la guigne.

Peut-on être Français et réussir au FC Barcelone ? La question est abrupte et elle ne se poserait pas dans ces termes concernant une signature tricolore au Real Madrid. Car la France et le Real Madrid, c’est une histoire qui dure, magnifiée par Raymond Kopa et Zinedine Zidane. La France et le FC Barcelone, c’est une histoire qui n’a jamais vraiment décollé, malgré quelques exceptions.

Alors que la Casa Blanca collectionne les bonnes pioches (et que les mauvaises restent peu en mémoire), le club blaugrana, lui, a finalement connu très peu de succès éclatants. Paradoxalement, depuis l’arrêt Bosman, seulement 14 Français ont signé dans la capitale contre 18 dans la cité comtale. Mais le nombre ne fait pas la réussite. Cette dichotomie est étonnante mais elle s’explique.

Madrid, des caractéristiques favorables aux Français

Pour schématiser, au Real Madrid, les joueurs font le club ; au Barça, le club fait les joueurs. Le club et les entraîneurs peut-on ajouter. Car pour citer les grandes époques de chacun des deux institutions, le Real Madrid se réfère aux joueurs alors que le FC Barcelone se réfère aux techniciens.

Philosophiquement, les deux clubs n’ont pas les mêmes aspirations. Ne serait-ce qu’au niveau de la formation. En Espagne, le dicton affirme que le Real Madrid forme des joueurs capables d’évoluer dans tous les clubs, quand le FC Barcelone forme avant tout des joueurs pour intégrer son équipe première et donc nourrir son modèle de jeu.

Au Barça, il faut se fondre dans le moule, dans ce 4-3-3 quasi-immuable dont il faut maîtriser les codes et l’histoire. Le Real Madrid n’érige pas son style en considération première et indépassable. "Así gana el Madrid" est une devise qui se vérifie année après année. Le Real Madrid vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions restera-t-il comme un idéal de jeu ? Probablement pas. En revanche, il restera comme une équipe mentalement insubmersible, servie par des individualités capables par séquences de s’orchestrer pour arriver au seul objectif ontologique du club : gagner.

Dès lors, sur le plan du jeu pur et simple, s’incorporer au Real Madrid est moins complexe car l’organisation est modulable et beaucoup moins idéologique qu’au FC Barcelone. Ce qui ne signifie pas que cela soit moins dur de s’y imposer. Nous parlons du club le plus médiatisé au monde, avec une pression démente et perpétuelle, même si elle a diminué par rapport à une vingtaine d’années lors des arrivées de Nicolas Anelka et Zinedine Zidane (le terme "intrusif" est un doux euphémisme quand on revoit les images).

Nicolas Anelka lors de sa présentation au Real en août 1999 Crédit: Getty Images

S’affirmer comme joueur à la Casa Blanca est réservé à un certain type de personnalité. Le meilleur exemple pour les Français est celui qui devrait être couronné Ballon d’Or lundi : Karim Benzema. Il lui a fallu beaucoup de temps, quasiment une décennie, pour faire l’unanimité ! Son abnégation est sans égale et finalement récompensé. Pour autant, il a néanmoins fallu qu’il s’étoffe physiquement pour ressembler davantage à l’archétype du joueur français plutôt grand et musculeux plus à la convenance du Real Madrid qu’à celle Barça qui privilégie des profils plus joueurs et plus "bajitos".

Barcelone, des enjeux locaux auxquels il faut s’adapter

Il s’agit aussi d’une adaptation culturelle au sens large du terme. La Castille n’est pas la Catalogne, la langue castillane n’est pas la langue catalane, leur utilisation ne revêt pas les mêmes enjeux. Au Barça, il y a une revendication beaucoup plus affirmée, quoiqu’elle tende à se diluer avec l’internationalisation à laquelle le club doit se réduire pour faire entrer de l’argent dans les caisses. Cela reste néanmoins l’un de ses principaux vecteurs d’attraction résumé par la devise "més que un club".

L’intégration est certainement plus simple au Real Madrid. Car si les deux entités sont les fruits d’histoires internationales, le club merengue a toujours une volonté de conquérir le monde. Ce n’est pas pour rien que les Madridistas sont surnommés les Vikingos ! Emmanuel Petit, tout champion du monde et champion d’Europe qu’il était, n’a pas spécialement goûté aux habitudes du vestiaire blaugrana.

Emmanuel Petit sous le maillot du Barça (2000) Crédit: Panoramic

Largement de quoi perdre des repères, son énergie et sa motivation. Pas plus tard que mercredi, Thierry Henry a rappelé qu’il avait détesté évoluer sur un côté mais qu’il avait dû se plier aux consignes de Pep Guardiola. Peu importe les individualités, le modèle prime. Cela n’empêche pas Henry d’être considéré comme l’une des rares réussites françaises au FC Barcelone. Elles ne sont pas légion : Ludovic Giuly, Éric Abidal et le Samuel Umtiti de 2016 à 2018 s’ajoutent à la liste.

Depuis 1996 et Laurent Blanc qui fut seulement le quatrième Tricolore à se vêtir de blaugrana après René Fenouillère (1903-1904), Maurice Bigué (1913-1914) et Lucien Müller (1965-1968) qui est d’ailleurs le seul Français à avoir porté les deux maillots, les échecs ont été beaucoup plus marquants, alors que les joueurs avaient tous faits leurs preuves avant d’arriver en Catalogne et n’avaient pas usurpé leur transfert à l’image de Christophe Dugarry, Frédéric Déhu, Richard Dutruel et Philippe Christanval.

Même Lilian Thuram, certes en fin de carrière, n’a pas laissé un souvenir impérissable au Camp Nou. C’est ainsi : la juxtaposition Barça-France a un arrière-goût de malédiction. Et ce n’est pas Antoine Griezmann qui dira le contraire ! Quant à Ousmane Dembélé, sa place au panthéon de la catégorie n’est pas encore clairement établie, même si Xavi Hernández essaie de le faire basculer du meilleur côté de l’éternité d’un pas ferme et décidé.

Ousmane Dembélé, l'ailier du FC Barcelone. Crédit: Getty Images

Dimanche, ce sont cinq voire six Français (si Jules Koundé est apte) qui pourraient apparaître sur la pelouse du Santiago-Bernabéu. Au Real Madrid, le contingent français devrait dépasser l’espagnol, preuve que le tropisme merengue pour l’Hexagone ne se dément pas depuis près de 25 ans. Récemment, Xavi a déclaré que Jules Koundé avait tout pour appartenir un jour à la légende du Barça. Pour l’heure, c’est un cercle très fermé, mais peut-être que le Cobra parviendra à initier un changement de paradigme.

