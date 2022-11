Sempr3. Pour toujours et ce numéro, le 3, le sien. Pour toujours, le Camp Nou se souviendra de ce défenseur qui lui a tant offert. Des Ligas, des Coupes du Roi et des Ligues des champions en pagaille. A 35 ans, Gerard Piqué, l'un des plus grands palmarès du football espagnol, a disputé ce samedi son 623e et dernier match dans son stade avec le FC Barcelone. L'hommage fut à la hauteur de son incroyable carrière. Un stade à l'unisson et plein à ras bord. Ils étaient 92 605 pour saluer une dernière fois Piqué, une affluence que le camp Nou n'avait plus connu depuis le Clasico face au Real en 2019.

Oubliés les dernières années plus compliquées, les prestations parfois ratées dans un Barça en déconfiture ou la rétrogradation sur le banc voulue par Xavi, ce fut une soirée d'hommages et de communion. Accompagné par ses deux garçons jusqu'à la photo officielle, Piqué a joué comme si de rien était en maîtrisant les évènements. L'ancien international espagnol a multiplié les transversales à destination des joueurs du couloir gauche et a plutôt bien anticipé les courses adverses. Sauf une frayeur à la 29e minute, quand il n'a pas attaqué un ballon mal assuré de Frenkie de Jong, forçant son gardien Ter Stegen à un arrêt car le ballon avait été récupéré par Ramazani, l'attaquant d'Almeria.

On se rend compte que parfois aimer, c'est lâcher prise

Jusqu'à cette 83e minute où la digue a bien failli céder. Remplacé, il est sorti une dernière fois de son terrain de jeu sous les ovations du Camp Nou. Il a détaché son brassard, disparu sous les accolades de ses coéquipiers avant de saluer un stade debout en son honneur. Le regard s'est alors embué avant de laisser sa place à Andreas Christensen, de saluer chaque membre du staff et de finir, comme un symbole, dans les bras de Sergio Busquets, désormais dernier reliquat du grand Barça des années Guardiola.

S'il devrait jouer son tout dernier match avec le club catalan mardi prochain, sur la pelouse d'Osasuna, lors du dernier match de Liga programmé avant le départ des sélections pour le Mondial au Qatar, Piqué a fait ses vrais adieux ce samedi. Et il a fini par craquer lors d'un discours rempli d'émotions.

"Dans la vie, quand on vieillit, on se rend compte que parfois aimer, c'est lâcher prise. Je suis convaincu que je serai encore ici à l'avenir, a-t-il averti, en larmes. J'aime le Barça. C'est pourquoi je considère que c'est le bon moment pour y aller. Ce n'est pas un au revoir. Comme le dit mon grand-père, je suis né ici, je mourrai ici". Sempr3...

