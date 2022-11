Celle-ci, on ne l'avait pas vue venir. Après la fête au Camp Nou et l'émotion de Gerard Piqué, Xavi avait prévu de faire entrer son défenseur en jeu pour le match à Osasuna ce mardi soir . Le défenseur, désormais retraité, ne lui en a pas laissé la possibilité. Trop virulent à la pause avec l'arbitre de la rencontre, le remplaçant Piqué a été expulsé. Et c'est comme ça que sa carrière s'est officiellement terminée.

En bon joueur d'expérience, Piqué s'est dit qu'aller trouver l'arbitre de la rencontre sitôt la mi-temps sifflée était une bonne idée. Après tout, le Barça avait subi l'expulsion de Robert Lewandowski dès la demi-heure de jeu pour un deuxième carton jaune qui aurait sans doute valu un rouge direct. Mais Piqué était agacé et entendait le faire savoir. Raccompagnant Jesús Gil Manzano aux vestiaires, Piqué s'est petit à petit montré de plus en plus virulent et c'est dans le couloir, à l'abri des caméras et des regards, que l'arbitre a brandi le carton rouge.

Xavi comptait sur lui

Selon les médias espagnols, Piqué a demandé à l'arbitre: "Mais te rends-tu compte de qui tu as expulsé ?". Le carton rouge de Piqué n'a pas été diffusé à la télévision mais a été confirmé par LaLiga sur son site au début de la seconde période. Piqué a annoncé par surprise jeudi, à 35 ans, qu'il allait prendre sa retraite de joueur à l'issue de ce match à Pampelune, et a fait ses adieux au Camp Nou samedi lors de la victoire contre Almeria (2-0), où il a été titulaire.

"J'allais compter sur lui, oui, a précisé Xavi après la rencontre. On savait qu'Andreas (Christensen) revenait de blessure, qu'il lui manquait un peu de rythme, Eric Garcia ressentait des douleurs, il a forcé pour être présent mais à l'échauffement il ne se sentait pas du tout bien... Donc il restait Gerard, et on pensait le faire jouer, oui. Mais ils l'ont expulsé à la mi-temps, c'est le fruit de la tension du moment, on a senti de l'injustice, encore une fois, d'où la réaction de Gerard".

Formé à la Masia mais passé par Manchester United avant de revenir au FC Barcelone, où il a construit sa légende, Piqué s'arrête donc à 616 matches sous les couleurs blaugrana. Avec le Barça, il a conquis 30 trophées dont le championnat d'Espagne à dix reprises et la Ligue des Champions trois fois. Légende espagnole, il fut aussi du titre de champion du monde 2010 et de celui de champion d'Europe 2012. C'est donc au Camp Nou qu'il a disputé son dernier match, face à Almeria, samedi. Ce carton rouge, assez ridicule il faut le dire, ne faisait, à coup sûr, pas parti du scénario rêvé pour sa fin de carrière.

