L’Atlético de Madrid s’englue dans la crise. Après avoir été éliminés de toute compétition européenne cette semaine, les Colchoneros n’ont pas retrouvé la spirale de la victoire, ce dimanche face à l’Espanyol Barcelone dans le cadre de la 13e journée de Liga (1-1).

Alors que les coéquipiers de Benjamin Lecomte ont rapidement été réduits à dix, après l’exclusion coupable de Leandro Cabrera dans un duel avec Alvaro Morata (28e), les hommes de Diego Simeone se sont fait peur. Ils ont encaissé les premiers sur une belle action menée et conclue par l’ancien Lyonnais Sergi Darder, avant que João Félix ne vienne sauver les siens en fin de match. Les coéquipiers d’Antoine Griezmann n’ont remporté qu’une seule de leurs six dernières rencontres.

Un Atlético indigent en première période

Après la piteuse défaite à Porto en Ligue des Champions (1-2), l’Atlético de Madrid devait se relever et reprendre le chemin du succès en Liga. Les premières minutes de la rencontre ont été à l’image de la saison des Colchoneros : indigne de leur statut.

Alors que les combinaisons des Madrilènes ont multiplié les passes latérales et manqué cruellement d’idées dans la première demi-heure, Leandro Cabrera, le défenseur central de l’Espanyol, s’est mis à la faute tout seul. Sur un long ballon de l’ancien Lillois Reinildo, l’Uruguayen a naïvement accroché Alvaro Morata en position de dernier défenseur, pour un carton rouge logique (28e). Un peu plus dégourdis, les hommes du Cholo ont à peine inquiété Benjamin Lecomte, les reprises de Morata (30e) et Marcos Llorente (33e) n’ayant pas trouvé le cadre.

João Félix a sauvé les apparences

Au retour des vestiaires, le doute s’est immiscé dans la tête des Colchoneros. Il n’en fallait pas tant à l’Espanyol : à l’heure de jeu, après une belle sortie de balle, l’ancien milieu de l’Olympique Lyonnais Sergi Darder s’est retrouvé à la réception d’une remise de la tête intelligente de Joselu pour ouvrir le score de près (1-0, 62e). Pressé par le temps et les événements, Simeone a fait entrer son attaquant portugais João Félix dans la foulée. Visiblement pas rancunier de son temps de jeu en berne ces dernières semaines, l’ancien buteur de Benfica a profité d’une belle passe dans la profondeur de Thomas Lemar pour égaliser d’une fulgurante frappe du gauche (1-1, 78e).

L’Atlético s’est alors rué sur le but de Lecomte, sans succès (82e, 90e+4, 90e+7). L’Atlético de Madrid n’a remporté qu’un seul de ses 6 derniers matchs. Les Colchoneros, qui peuvent perdre leur 3e place au classement au terme de cette 13e journée, seront mercredi aux îles Baléares pour y affronter Majorque : c’est leur dernier match de l’année civile. La coupure arrive à point nommé pour l’Atlético.

