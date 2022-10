Sur la pelouse du voisin Getafe, le Real Madrid est resté invaincu dans cette saison 2022-2023. Grâce à un but précoce d'Eder Militao et malgré l'absence notable de Karim Benzema à la pointe de l'attaque, les joueurs de la Casa Blanca ont fait la différence pour s'imposer par le plus petit des écarts (0-1). Résultat des courses : le champion d'Espagne en titre a pris provisoirement trois points d'avance sur le Barça et s'est installé en patron de la Liga. Une bonne nouvelle avant le Clasico prévu le week-end prochain...

