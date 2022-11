Ce Barça est renversant. Mené très rapidement sur la pelouse d’Osasuna à la suite d’un but précoce de David Garcia Zubiria (6e), le FC Barcelone est parvenu à s’imposer (1-2) en infériorité numérique ce mardi soir dans le cadre de la 14e journée de Liga. Parvenus à égaliser dès le retour des vestiaires par l’intermédiaire de Pedri (45e), les Catalans ont forcé la décision en toute fin de rencontre grâce à une tête splendide de Raphinha (84e).

Vainqueurs pour la quatrième fois consécutive toutes compétitions confondues, les joueurs de Xavi Hernandez confortent leur première place (37 points) au championnat, eux qui comptent désormais cinq longueurs d’avance sur leur dauphin et grand rival le Real Madrid (32 points). Assurés de conserver leur fauteuil de leader avant la longue coupure pour cause de Mondial au Qatar, les Blaugranas vont pouvoir tranquillement savourer un premier tiers de saison quasi-parfait (12 victoires, 1 nul et 1 défaite en quatorze rencontres).

La révolte du Barça

Meilleur élève de Liga à la trêve, le Barça sera pourtant passé par toutes les émotions ce soir face à une formation d’Osasuna pas décidée à rendre la tâche facile aux partenaires de Sergio Busquets. Privés de nombreux joueurs au coup d’envoi dont le Français Jules Koundé, les Catalans se sont d’abord laissés surprendre au bout de quelques minutes sur un corner converti en but par la tête du roublard David Garcia Zubiria (6e, 1-0). Assommés par ce premier coup du sort, les Catalans ont reçu un second uppercut à la demi-heure de jeu lorsque leur buteur vedette Robert Lewandowski s’est bêtement fait exclure pour une faute aussi grossière qu’inutile sur ce même Garcia Zubiria (30e).

Raphinha décisif ce mardi Crédit: Getty Images

Logiquement réduit à dix, le Barça a patienté jusqu’au retour des vestiaires pour se remettre la tête à l’endroit. La révolte est venue d’un Pedri (47e, 1-1) plutôt discret jusque-là, le joueur formé à la Masia profitant du bon travail de Jordi Alba et de Ferran Torres pour ramener les siens à la hauteur de leur hôte du jour sur une reprise du plat du pied chirurgicale le long du poteau d’Aitor Fernandez. Insatiables, les Catalans ne se sont pas contentés du point du match nul et sont même parvenus à prendre l’avantage en toute fin de match à la suite d’une action marquée du sceau de la classe.

Replacé dans une position un petit peu plus reculée à l’aube du dernier quart d’heure (75e) à la suite de la sortie de son partenaire Andreas Christensen (remplacé par Gavi), Frenkie De Jong a surpris toute l’arrière-garde d’Osasuna en envoyant sur orbite Raphinha d’une superbe ouverture depuis le rond central. Plus prompt à réagir que les défenseurs adverses, l’attaquant brésilien a donné un avantage définitif aux siens en prenant à défaut un Aitor Fernandez trop avancé sur ce coup-là d’une tête lobée parfaitement sentie (84e, 1-2). Un but qui pourrait s'avérer capable à l'heure de faire les comptes au soir de la 38e journée.

