Une main tendue et cinq doigts levés vers le ciel de Barcelone. Aujourd’hui plus que jamais, chaque fan du Barça peut vous raconter en détail sa soirée du 29 novembre 2010 passée à observer la gifle 5-0 infligée par leur club de cœur au Real Madrid lors d’un Clásico resté dans les annales. Les plus chanceux étaient au Camp Nou, les autres étaient devant leur téléviseur. Mais dans tous les cas, les Culés ont passé une soirée de football inoubliable. Pourquoi ? Parce qu’au-delà de l’humiliation infligée au Real, la dimension symbolique de Gerard Piqué et sa manita pour fêter la démonstration collective de son équipe avec le public catalan avait tout de la parfaite symbiose entre la quintessence du Barça et le chambrage XXL de l’éternel rival.

Piqué voit bien qu’il n’est plus apte à jouer

Quelques mois avant ce morceau d’histoire, Piqué était sacré champion du monde avec l’Espagne au Soccer City de Johannesburg. Un an plus tôt, Piqué était sacré champion d’Europe avec le Barça dans le stade olympique de Rome au terme d’une finale de rêve remportée contre Manchester United. En 2009 également, Piqué inscrivait le sixième but du Barça dans un Santiago-Bernabéu médusé par la facilité d’une équipe prête à asseoir sa domination, en Espagne comme sur le Vieux Continent. Mais tout cela, Twitter semble l’avoir oublié en cette fin d'année civile. À présent, Piqué est ringardisé sur les réseaux sociaux à coup de mèmes plus humiliants les uns que les autres, de vidéos sur ses interventions défensives manquées et de commentaires nauséabonds autour de sa rupture avec la chanteuse Sharika.

Un footballeur à la dimension sportive aussi imposante que Gerard Piqué mérite-t-il un tel traitement après avoir annoncé que le match contre Almeria ce week-end serait son dernier au Camp Nou ? Assurément, non. Mais d’une certaine manière, Piqué paie probablement son statut de taulier du Barça jamais avare d’une déclaration arrogante à l’égard du Real Madrid. De fait, les haters du Barça (et ils sont nombreux) s’en donnent à cœur-joie. En Espagne, le respect vis-à-vis du champion n'empêche pas de rester lucide au moment de commenter le timing de cette décision.

"Piqué est un footballeur avec de l’amour propre, décrypte Bruno Alemany, journaliste pour la Cadena SER. Il voit bien qu’il n’est plus apte à jouer. Quand l’équipe compte sur lui, il ne parvient pas à donner ce dont le collectif a besoin. Sa tête n’est plus tout à fait saine pour jouer au football, cette situation personnelle le fait souffrir. Les critiques ne pleuvent pas seulement sur le terrain mais aussi en dehors, et cela fait déjà plusieurs années"

Le lapin, l’ombre de la MSN et l’héritage du Barça

Parmi les innombrables souvenirs que Piqué va laisser au sein du FC Barcelone, il y a cette photo de la génération 87 prise aux côtés de Leo Messi et Cesc Fàbregas lorsque le défenseur brillait en U15 au sein de La Masia et terminait la saison sans la moindre défaite. Bien avant d’être surnommé "Shakiro", Piqué était une référence à part entière dans son domaine. En 2004, Sir Alex Ferguson en personne avait fait son possible pour obtenir les services de l’adolescent catalan. Finalement barré par la monstrueuse charnière centrale Vidic-Ferdinand, Piqué avait fini par rentrer au Barça quatre ans plus tard pour poursuivre sa progression… et laisser quelques casseroles derrière lui. "Je louais une maison à Sir Alex, et j’avais acheté un lapin qui l’a dévastée, rembobine l’intéressé dans un entretien accordé à Matchday en 2019. Il a mangé tous les sièges et le reste. Et quand je suis parti, le coach m’a appelé. Il était furieux."

Chez les Red Devils puis à son retour en Catalogne, le Barcelonais de naissance a acquis l’expérience suffisante auprès des meilleurs à son poste pour devenir incontournable à son tour. "Je considère Piqué comme le meilleur défenseur central de l’histoire du Barça, c’est aussi simple que cela, tranche Alemany. Je le vois plus complet que Carles Puyol. Piqué est moins agressif et moins rapide, mais son placement et sa lecture du jeu sont bien plus développés. Par exemple, les gens ont tendance à oublier sa Ligue des Champions 2014/2015 parce que tout le monde n’observait que la MSN en attaque. Mais ce que fait Piqué défensivement, c’est du génie. Il ne marquait pas des buts comme Ramos le faisait avec le Real, mais ce qu’on demande à un stoppeur, c’est de défendre. Et Piqué le faisait mieux que personne à cette période-là. Il y a quelques défenseurs dans l’histoire avec une meilleure sortie de balle, mais cela se compte sur les doigts de la main. À son meilleur niveau, il ne se trompait jamais."

Si Piqué fait désormais partie des légendes de l’entité blaugrana, le voir encore fouler la pelouse du Camp Nou en 2022 à de quoi laisser perplexe. Et pour cause : le Barça ne parvient toujours pas à remplacer qualitativement son mythique numéro 3. "En stratégie défensive, Barcelone va connaître un avant et un après Piqué, considère Alemany. Avant lui, Rafa Marquez ou Edmilson ont influencé la manière de concevoir le poste de défenseur avec une conduite de balle très technique. Mais Piqué a mis en place les préceptes de Guardiola : les défenseurs doivent manier le ballon et apprendre à aller de l’avant depuis les postes les plus reculés sur le terrain. Maintenant, j’ai l’impression que le Barça ne peut plus se permettre d’avoir une telle philosophie avec son effectif. Par exemple, Araujo ne possède pas cette faculté à aller de l’avant. Après Piqué, les socios du Barça vont exiger que chaque défenseur soit aussi habile balle au pied que Piqué dans ses glorieuses années. Cela risque d’être un fardeau lourd à porter pour ses héritiers..."

Ce n’est qu’un au revoir

Attaché à ses origines, Piqué aurait pu égoïstement se contenter de couler des jours heureux à Barcelone, gérer en parallèle ses activités dans la restauration, les jeux vidéo et l’évènementiel estimées à plusieurs milliards d’euros puis attendre de terminer sa carrière de footballeur professionnel en juin 2024, comme son contrat actuel le laisse entendre. Il n’en sera rien : le champion du monde 2010 met un terme à son aventure, libérant ainsi son club formateur d’une charge financière, un geste de classe à saluer. Mais soyez-en sûrs, l’histoire de Gerard Piqué avec le Barça est loin d’être terminée. "Piqué est un homme intelligent, poursuit Alemany. C’est grâce à lui que le Barça est parvenu à signer des contrats de sponsoring comme Rakuten (Piqué est associé du PDG Hiroshi Mikitani, NDLR). En cela, il n’est pas uniquement un défenseur du Barça mais un défenseur du barcelonismo."

Si Joan Laporta félicitera chaleureusement son poulain juste après la rencontre contre Almeria ce samedi, il ne fait aucun doute que l’actuel président du Barça va rapidement considérer Piqué comme un futur successeur potentiel. "Ici, certaines personnes ne peuvent pas le voir en peinture actuellement mais une fois que l’orage sera passé, il reviendra en tant que président du Barça, c’est une évidence, parie Alemany. Je pense même qu’il sera le président le plus jeune de l’histoire du club. Rendez-vous compte, il n’a que 35 ans… Dans trois ou quatre ans, il commencera à faire campagne pour briguer la présidence. En tant que gestionnaire du Barça, il faut quelqu’un qui connaisse à la fois le club, le football et le business. Qui peut rivaliser avec Piqué dans ces domaines ? C’est déjà un grand favori pour les prochaines élections." Les légendes ne meurent jamais, Piqué ne fait pas exception à la règle.

