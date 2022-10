Il est différent, il est unique. Il doit dribbler, tenter, centrer"… Xavi avait encore une fois tressé des lauriers à Ousmane Dembélé samedi en conférence de presse, après l'avoir mis au repos au coup d'envoi jeudi contre Villarreal (3-0). Et un jour plus tard, le Français a justifié sa confiance "… Xavi avait encore une fois tressé des lauriers à Ousmane Dembélé samedi en conférence de presse, après l'avoir mis au repos au coup d'envoi jeudi contre Villarreal (3-0). Et un jour plus tard, le Français a justifié sa confiance en signant une masterclass face à l'Athletic Bilbao (4-0 ). Impliqué sur les quatre buts des Blaugrana, l'ancien Rennais a régalé le Camp Nou comme jamais. Démontrant pourquoi Xavi ne cesse de louer ses qualités si précieuses. Et si rares.

Ad

Ce n'est plus le même. Depuis des mois maintenant, Ousmane Dembélé démontre qu'il peut être le joueur dont rêvait le FC Barcelone en l'arrachant à Dortmund. Il manque un peu trop de régularité. Mais il enchaîne les rencontres. Et fait mal aux défenses adverses par sa capacité d'exception à faire des différences. Auteur de 3 buts en Liga - quatre toutes compétitions confondues -, il a déjà effacé son total de la saison passée (1 but en 21 matches de Liga, 2 en 32 rencontres toutes compétitions confondues). Dimanche, Dembouz, qui compte déjà 7 passes décisives, a cependant été d'un autre niveau encore. Le temps d'un match, il a rappelé à tous son immense talent.

Ligue des champions Xavi : "Si tu ne bats par l'Inter à domicile, tu ne mérites pas de te qualifier" 12/10/2022 À 22:36

Valverde sous le charme : "C'est un joueur de classe mondiale"

Au Camp Nou pour conclure ce week-end, le "Moustique" a ainsi donné ce sentiment étonnant avec lui quand il est dans un bon jour. Cette impression qu'il peut déstabiliser la défense adverse à chaque ballon. Surtout, il a pesé de tout son poids. Buteur de la tête (s'il vous plait) pour débloquer la situation, il a ensuite offert les buts suivants à Sergi Roberto (18e), Robert Lewandowski (22e) et Ferran Torres (73e). "Dembélé a été spécial ce soir. Il a fait la différence", a résumé Xavi. "L'équipe a bien compris son jeu. Il avait la pression, c'est ça d'être ailier, c'est pile ou face. Ce soir, tout s'est bien passé pour lui. Je suis heureux pour lui. J'aimerais que chaque match se passe comme ça. Ils (ndlr : les ailiers) me rendent la tâche difficile... Il y a beaucoup de rivalité. Et c'est une bonne chose pour le groupe."

Son coach n'est évidemment pas le seul sous le charme. En face, Ernesto Valverde, qui connaît bien le phénomène Dembélé pour l'avoir entraîné pendant plusieurs années au Barça, ne pouvait que s'incliner devant la prestation de son ancien joueur. "C'est Ousmane Dembélé ! Il a mis de côté ses blessures et il est devenu un joueur important. Il a été incroyable. C'est un joueur de classe mondiale. Ça ne m'aurait pas dérangé qu'il soit laissé au repos", a salué le coach de Bilbao au sujet de l'international français, qu'il aurait bien voulu posséder à un tel niveau aussi souvent quand il était sur le banc catalan.

La régularité, l'enchaînement des prestations de haut vol… c'est évidemment le point clef avec Ousmane Dembélé. "Il y a des jours où il éprouve plus de difficultés, mais ce soir, il a été époustouflant, explique Xavi. Tout lui a souri. Dans le football, les décisions que prennent les ailiers c'est souvent tout ou rien, et là tout a souri à Ousmane. Il doit chercher à répéter ce genre de soirs plus souvent. C'est pour cela que j'ai voulu qu'il reste".

La Liga Dans un contexte pesant, le Barça prend la tête 10/09/2022 À 19:19