Semaine noire pour l’Atletico. Trois jours après une élimination précoce en phase de groupes de la Ligue des champions, les Colchoneros ont été incapables de se défaire du 19e de La Liga avant le coup d’envoi samedi (3-2). Engagé dans sa mission survie, Cadix a livré le match parfait, entre réalisme offensif et quadrillage défensif. L’ouverture du score précoce signée Theo Bongonda a parfaitement illustré le flair des Andalous, buteurs après trente petites secondes de jeu. La faible proposition des Madrilènes, amputés d’Alvaro Morata pour blessure dès la 10e minute, a puni les hommes de Diego Simeone, malgré le but de l’entrant Joao Félix (89e).

Quatre minutes plus tôt, le Portugais a vu sa reprise acrobatique prolongée dans les cages par Luis Hernandez (85e, csc). Deux buts qui ont permis aux Rojiblancos d’y croire après la réalisation d’Alex (81e). Mais la victoire est finalement revenue aux Pirates, auteurs d’un troisième but à la dernière seconde par Ruben Sobrino (90e+9). Un coup rude sur la tête de l’Atleti, qui peut craindre pour sa troisième place au championnat, et alors que se profile déjà un match décisif pour une qualification en Ligue Europa à Porto mardi prochain.

Morata sort sur blessure

Diego Simeone doit avoir les oreilles qui sifflent. Trois jours après un scénario cauchemar vécu au Civitas Metropolitano contre Leverkusen (2-2) en Ligue des champions, le Cholo s’est essayé à quelques changements dans son onze de départ. Exit Antoine Griezmann et Joao Félix, sur le banc, et retour à une défense à trois avec Axel Witsel dans le rôle de libéro. Un choix peu offensif qui a de quoi surprendre. Sans parler de système, le manque d’intensité des Rojiblancos s’est payé cash au coup d’envoi avec l’ouverture du score des Pirates. Lancé astucieusement en profondeur par Mamadou Mbaye, Alfonso Espino s’est arraché pour servir en retrait Theo Bongonda, buteur clinique sur une reprise en rupture (1e).

Le réveil fut rude pour les visiteurs, bousculés par la pire attaque du championnat (5 buts inscrits en 11 journées avant le coup d’envoi). La sortie sur blessure d’Alvaro Morata (10e) a jeté une nouvelle traînée d’ombre au tableau déjà sombre des Colchoneros. Contraint de revoir ses plans à l’heure de jeu, le Cholo s’est décidé à faire entrer la doublette Félix-Griezmann (61e). Un double changement censé redynamiser une attaque plongée en léthargie.

