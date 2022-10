Gagner un Clasico, ce n'est jamais anodin. D'autant plus quand il l'est face à un Barça qui retrouve des couleurs en 2022 après plusieurs saisons de galère. Le Real Madrid a bien remis les pendules à l'heure dimanche contre Barcelone (3-1) et a rappelé que les patrons de la Liga sont bien les Merengue. En Espagne comme en Europe, le plus grand club du monde fait peur, et ne présente que très peu de failles dans son jeu.

Les "autres" forces du Real

Sur quoi s'appuie donc le Real pour sortir le grand jeu match après match cette saison ? Il y a d'abord une force émanant du milieu de terrain madrilène, qui est de très loin le meilleur du monde, avec l'inoxydable duo Modric-Kroos - encore rayonnant dimanche après-midi au passage - associé à la fougue et la jeunesse de la paire Valverde-Tchouameni. Il y a aussi inévitablement la progression absolument fulgurante de Vinicius, homme fort de l'attaque madrilène et qui ne s'arrête plus de gagner en confiance. Il y a également un banc toujours plus impeccable dans ce qu'il apporte. Le Brésilien Rodrygo, troisième buteur du Clasico à la suite d'un penalty qu'il avait lui-même provoqué, alors qu'il était entré à la 85e, en est l'exemple parfait. Pas d'états d'âme, juste chacun dans son rôle dans une immense partition orchestrée à merveille par le maestro Ancelotti.

Il y a enfin et surtout une force collective épatante à Madrid, qui donne tout son sens au mot "sacrifice". La maison merengue tire sa force de sa gestion de l'intensité dans une rencontre. Comprenez autrement : quand le Real doit subir, il subit. Mais en équipe, et en limitant au minimum les erreurs et les situations dangereuses adverses. "On savait qu'il y aurait un moment dans le match où on allait devoir souffrir, et c'est là que l'on doit donner plus, chacun, défendre fort et souffrir", a expliqué le Ballon d'Or 2018 Luka Modric après la rencontre. Cette grinta parfaitement sublimée par les dernières recrues sur le terrain Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouameni rappelle aussi que les erreurs de casting sont rares au Real ces dernières saisons.

Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouameni, symboles d'un mercato plus que réussi Crédit: Getty Images

Le Real avance fort… même sans Benzema

On ne peut évidemment pas occulter Karim Benzema de cette réussite madrilène, et les prochains jours seront là pour rappeler à quel point le Français est un élément indispensable de ce collectif et dont l'apport n'est définitivement plus à prouver. Mais dans cette saison 2022-2023, et c'est une nouveauté, le Real a montré toute sa puissance et sa supériorité, même sans le meilleur joueur du monde. Car Benzema a été blessé en septembre, manquant plusieurs matches de C1, dont un contre Leipzig, ou encore un duel au sommet face à l'Atlético de Madrid en championnat. Sans son "Nueve", le Real n'a pas fait de quartier. Cinq matches. Tous gagnés.

"Ce Ballon d'Or, ce sera un peu le nôtre aussi", a parfaitement résumé l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti après la victoire des siens lors du Clasico de dimanche. Depuis la reprise, le Real Madrid a délivré la démonstration d'une équipe si forte qu'elle n'était même pas tant impactée que ça par l'absence de son capitaine et meilleur joueur des trois dernières saisons. Cette même impression s'est encore dégagée lors du match contre le Barça dimanche. Benzema a certes été buteur et auteur d'un grand match, mais le deuxième but, merveille de contre-attaque au rythme maîtrisé et à la réalisation parfaite, n'implique pas le buteur français. Et lors du troisième pour clouer le spectacle, Benzema avait déjà quitté la pelouse.

Karim Benzema, buteur lors du Clasico Real - Barça Crédit: Getty Images

L'entraîneur barcelonais Xavi a insisté sur la "maturité" dont avaient fait preuve ses adversaires pour dominer son équipe dimanche, et c'est aussi ce qui frappe chez le groupe d'Ancelotti. Cette expérience des grands matches, et la sensation que le bateau madrilène peut tanguer sans jamais se renverser en fait sa force depuis la saison dernière. Il aura fallu trois ans à la Casa Blanca pour évacuer l'après-Ronaldo et renouveler le jeu et l'effectif du Real. Désormais, cette équipe que Benzema a portée sur ses épaules la saison dernière est incroyablement mature. Même sans lui. Et quand un collectif est si fort qu'il peut avancer sans dépendre d'une ou quelques individualités, à l'inverse d'autres clubs en Europe, c'est que vous avez là une très grande équipe, dangereuse tout le temps et qui peut faire peur à n'importe qui. Demandez donc au Barcelonais…

