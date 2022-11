Six matches, 229 minutes et pas grand-chose de plus. Sur la lignée de ses dernières saisons, Eden Hazard n'arrive toujours pas à remonter la pente au Real Madrid lors de cet exercice 2022-2023. A bientôt 32 ans (il les fêtera en janvier), l'international belge tente donc de retrouver le sourire avec sa sélection, qu'il espère emmener loin lors du Mondial au Qatar, qui débute dimanche. Mais il en a également profité pour faire un point sur son aventure madrilène dans un entretien accordé à Marca

Ad

"C'est très difficile de parler quand on ne joue pas. Je préfère jouer et ensuite parler", a-t-il déclaré en préambule, confiant que le football est "sa vie" et que lui "veut juste jouer". "Si je peux aider, tant mieux, mais pour le moment je ne peux pas. Je vais essayer de tout donner. Il y a trois ans et demi, je n'imaginais pas que ça se passerait comme ça (...) Je suis un joueur qui n'a pas joué beaucoup de matches en trois ans. Je peux le comprendre. Je dois montrer quand je joue, que ce soit 5, 10 ou 15 minutes, je veux jouer et quand je le fais, je dois bien le faire", a-t-il reconnu, comprenant ainsi les doutes autour de lui.

La Liga Le Real repart et peut dire merci à Kroos 10/11/2022 À 22:25

J'aimerais jouer plus

Des regrets, Hazard n'en a pas tellement. "Je ne joue pas mais être un joueur du Real Madrid était mon rêve d'enfant et après cette année, j'ai une autre saison à mon contrat. Je veux jouer pour ce club, avec ce maillot", a déclaré l'ancien joueur de Chelsea. Toutefois, il est bien conscient que son histoire avec Madrid est probablement terminée. Son départ semble même inéluctable. En janvier ? "Impossible" selon ses dires. Alors plutôt l'été prochain. "Si le club me dit 'Eden, merci pour quatre ans, mais tu dois y aller', je dois l'accepter car c'est normal. Mais j'aimerais jouer plus, montrer plus que je peux jouer, que je suis un bon joueur", a-t-il regretté. Un retour à Chelsea ? "Ils n'ont jamais appelé ou montré d'intérêt pour un retour."

Enfin, le Belge s'est dit "désolé" envers les supporters madrilènes qui ne l'ont jamais vu à son niveau : "Les supporters qui ne verront jamais ma meilleure version malgré le prix de mon transfert ? Désolé. J'essaie, mais... Désolé. J'ai un an et je dois prouver, mais ce n'est pas facile : je ne joue pas, je veux jouer plus... Je suis vraiment désolé, je suis désolé."

La Liga Les doutes avant la trêve pour l'Atlético 09/11/2022 À 22:25