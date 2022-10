Ad

"Kylian Mbappé ? Ce n'est pas que le sujet m'ennuie, c'est juste que je n'ai pas lu ce qui a été écrit. On a eu un bon été au Real Madrid. Mais maintenant, ça n'a plus aucun sens. Nos joueurs offensifs ont fait des progrès spectaculaires. Rodrygo et Vinicius sont deux cracks", a lâché le président de l'actuel leader du championnat d'Espagne, qui avait déclaré en mai à El Chiringuito après la prolongation de Kylian Mbappé au PSG : "Ce Mbappé n'est pas mon Mbappé".

Aujourd'hui, le Real n'a pas besoin de le signer après tout ce qui s'est passé cet été", avait indiqué à Marca l'ancien international espagnol (47 sélections) qui a estimé que l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti était déjà composée de "plein de bons joueurs". Mais l'ex-Monégasque et Marseillais a cependant précisé : "Cela ne veut pas dire que ce n'est pas un grand joueur". Vendredi dernier, Fernando Morientes , vainqueur de trois Ligues des champions (1998, 2000 et 2002), était allé dans le même sens que son ex-président. "", avait indiqué àl'ancien international espagnol (47 sélections) qui a estimé que l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti était déjà composée de "". Mais l'ex-Monégasque et Marseillais a cependant précisé : "".

Pérez ne confirme pas pour la clause d'Haaland

Concernant la fameuse clause qui pourrait faciliter un départ d'Erling Haaland au Real Madrid en 2024, là encore Florentino Pérez a botté en touche. "Je n'en ai aucune idée. Je le répète : nous avons les meilleurs joueurs du monde", a-t-il conclu.

"De paria à fierté nationale, Benzema fait enfin l'unanimité"

