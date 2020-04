La ligue allemande dévoile 31 mesures pour encadrer la reprise de ses championnats

BUNDESLIGA - Alors que les discussions se poursuivent pour une reprise des championnats, la Ligue allemande a présenté un programme de 31 mesures pour encadrer le retour à la compétition.

Ce jeudi, les clubs de Bundesliga et de 2.Bundesliga pourraient donner leur feu vert pour une reprise des compétitions et ce, dès le 9 mai. Pour les acteurs du football allemand, la reprise du championnat est vitale d’un point de vue économique. Si le championnat se termine avant le 30 juin prochain, les 300 millions d’euros de droits TV pourront être débloqués. Dans l’attente d’une reprise qui se fera dans tous les cas à huis clos, Kicker révèle que la Ligue allemande de football (DFL) a planché sur un plan de 31 mesures sanitaires à respecter pour redémarrer les championnats.

Ces 31 recommandations concernent principalement l’utilisation des espaces et du matériel et les relations entre les personnes. Ainsi, chaque équipe devra nommer un "responsable de l’hygiène" qui sera chargé de sensibiliser les joueurs et les entraîneurs sur le respect des consignes de sécurité. On y retrouve des gestes simples comme le lavage régulier des mains, la limitation des contacts ou le contrôle quotidien de la température. L’accès aux vestiaires devra être strictement réglementé et parfaitement cadré pour limiter les échanges. L'accès aux autres espaces de vie comme les salles vidéo ou les restaurants seront également restreints.

L’organisation des matchs déjà passée au peigne fin

Outre ce catalogue de 31 mesures à respecter, le magazine Der Spiegel a dévoilé les grandes lignes du protocole qui sera mis en place autour des rencontres. Le nombre de personnes concernées par ces dernières sera fortement réduit. Joueurs, staff, délégués, arbitres, dirigeants, employés du club, médias ; "seulement" 300 personnes devraient avoir accès au stade les jours de match. La présentation des équipes sera également revue et se fera sans poignées de mains et photos d’équipes comme c'était déjà le cas lors des dernières rencontres jouées au mois de mars. Enfin, le travail des médias sera strictement encadré. Bien décidée à terminer ses championnats, l’Allemagne met toutes les chances de son côté pour atteindre son objectif avant la date butoir du 30 juin.

