La Premier League lance son Hall of Fame

La Premier League va avoir son Hall of Fame. Comme annoncé par l'organisateur du Championnat ce jeudi matin, ce dernier aura pour but de "reconnaître et célébrer les qualités et le talent exceptionnels des joueurs qui ont honoré la compétition depuis sa création en 1992". Pour savoir qui seront les deux premiers joueurs à y entrer, le rendez-vous est donné pour le 19 mars prochain. Les critères requis ? Tout d'abord, ne plus être en activité. Puis, enfin, il est précisé que seul le passage en Premier League sera pris en compte.

Les supporters, eux, auront également un role à jouer. En effet, ils pourront voter pour leur joueur favori parmi une liste de candidats. "Depuis 1992, la Premier League accueille des joueurs de classe mondiale qui ont marqué des générations et ont fourni un football de haut niveau saison après saison (...) L'adhésion au Hall of Fame de la Premier League sera la plus haute distinction individuelle décernée aux joueurs par la Ligue", récite le communiqué.