La Russie met en garde les supporters du CSKA pour leur déplacement à Londres

"Compte tenu de la campagne anti-Russes lancée par la Grande-Bretagne, qui a entraîné une montée de russophobie, nous vous recommandons de faire preuve d'une attention toute particulière et de discrétion", a déclaré dimanche l'ambassade de Russie aux supporters du CSKA qui se rendent à Londres.

La tension diplomatique entre Moscou et Londres est très forte depuis l'empoisonnement d'un ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille, le 4 mars à Salisbury (sud-ouest de l'Angleterre), imputé aux Russes par les Britanniques.

La Russie considère que ces accusations sont sans fondement et relèvent d'une propagande contre la Russie. De nombreuses expulsions de diplomates Russes par les Britanniques ont suivi.

Le gouvernement anglais a aussi décidé de ne pas envoyer de délégation officielle en Russie pour la Coupe du monde.

"Nous vous recommandons également d'éviter tout conflit avec les autorités et les habitants" et de vous "comporter avec votre dignité naturelle", a également averti l'ambassade, ajoutant de surveiller leur argent et effets personnels.

Le mois dernier, le président du Comité d'organisation du Mondial-2018 avait pris la parole pour rassurer les supporters d'Arsenal à propos de leur sécurité lors de leur déplacement du 12 avril pour le match retour.

La possible venue de hooligans russes se rendant à Londres attisait déjà les inquiétudes.

Les responsables de la Fifa ont affirmé leur "confiance totale" en la capacité de la Russie d'assurer la sécurité de la Coupe du monde à la suite de la mort d'une crise cardiaque d'un policier basque au cours de batailles de rues entre supporters du Spartak Moscou et de l'Athletic Bilbao lors d'une précédente rencontre d'Europa League.