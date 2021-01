Malgré les menaces de la FIFA et de ses six confédérations , la création d'une Super Ligue européenne reste toujours d'actualité. Ce jeudi soir, l'agence de presse AP a révélé quelques détails de cette nouvelle compétition, qui s'annonce stratosphérique sur le plan économique. En effet, les organisateurs espéreraient récupérer 4 milliards d'euros de droits TV par saison. Ce qui est énorme en comparaison avec les 1,153 milliard d’euros prévus pour les droits du foot français, sur la période 2020-2024, avant la défaillance de Mediapro .

"Le football a besoin de nouvelles formules, qui le rendent plus compétitif, plus émouvant, plus fort. L'impact du Covid-19 exige de nouveaux changements. Tout le monde plaide pour une réforme du panorama actuel des compétitions. Des joueurs se blessent à cause de la grande quantité de matches. La réforme du football ne peut pas attendre", déclarait Florentino Perez fin décembre. Le FC Barcelone l'a également approuvée. C'était fin octobre lorsque Josep Maria Bartomeu a officialisé son départ des Blaugrana.