Manchester United entre dans la danse pour Thiago Alcantara

L’arrivée de Van de Beek a lancé la machine mancunienne sur le marché des transferts. BILD révèle aujourd’hui que les Red Devils auraient pris des renseignements auprès de l'agent de Thiago Alcantara, qui ne serait pas insensible à l'intérêt des pensionnaires d'Old Trafford. Néanmoins, Liverpool, le rival des Mancuniens, conserve la préférence de l'ancien Barcelonais.

Football France - Giroud, ses derniers objectifs en Bleu IL Y A UNE HEURE

Notre avis : Liverpool possède une bonne longueur d’avance dans le dossier. Un retournement de situation paraît peu probable.

Thiago Alcantara, le chaînon manquant pour magnifier encore Liverpool ?

Mariano Diaz à Benfica, une "histoire de salaire"

Ciblé par les Lisboètes après l'échec Cavani, Mariano Diaz n'a pas encore trouvé d'accord pour rejoindre Benfica. AS rapporte que les négociations bloqueraient au niveau de la rémunération. L'ancien attaquant de l'OL réclame un salaire proche à celui qu'il touche au Real, soit 4,2 millions d'euros. Benfica, de son côté, ne lui offre "que" 4 millions.

Notre avis : Une affaire de "quelques euros" qui pourrait néanmoins prochainement trouver un épilogue heureux pour toutes les parties.

Lacazette, la clef d’Arsenal pour s’offrir Thomas Partey ?

Si la prolongation d'Aubameyang était la priorité d'Arsenal, on ne peut pas en dire autant de Lacazette. Pis, Sky Sports révèle que les Gunners pourraient inclure l'ancien Gone dans l'opération envoyant Thomas Partey (Atlético de Madrid) dans la capitale britannique. Sous contrat jusqu'en 2022 avec Arsenal, le nom de Lacazette avait déjà été cité à plusieurs reprises chez les Colchoneros par le passé.

Notre avis : Triste fin d’aventure pour l’ancien Lyonnais si ça se confirme. Mais Diego Simeone a toujours apprécié son profil. Un mal pour un bien ?

Alexandre Lacazette Crédit: Getty Images

Havertz à Chelsea, bientôt la fin du feuilleton

Et si le dénouement du dossier Havertz était enfin proche ? On en prend en tout cas la direction. Après des semaines de négociations, Chelsea et Leverkusen seraient tombés d'accord jeudi pour le transfert de la pépite Kai Havertz. Selon les informations de Sky Allemagne, le club londonien va débourser 80 millions d'euros, plus 20 de bonus.

Notre avis : Un pactole que le Bayer va pouvoir utiliser pour s’offrir Patrik Schick, remplaçant désigné de Havertz dans la Ruhr.

Rennes accélère pour Boga

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le Stade Rennais aurait formulé une offre avoisinant les 20 millions d'euros à Sassuolo pour Jérémie Boga. Mais les Bretons ne sont pas les seuls sur le dossier selon quotidien italien : l'ailier taperait également dans l'oeil de Chelsea.

Notre avis : Auteur d'une excellente saison avec Sassuolo, Boga serait une très bonne recrue pour le Stade Rennais.

Le Real étudie les options pour Reguilón

Barré par Marcelo et Ferland Mendy, Sergio Reguilón (23 ans) ne devrait pas rester à Madrid malgré sa belle saison à Séville. Selon les informations de AS, les Merengue pourraient reprêter le latéral espagnol aux Sévillans. Mais seraient plutôt enclins à privilégier un transfert. Manchester United et Arsenal seraient intéressés pour s'attacher les services de l'arrière gauche. Tottenham, Naples, mais aussi la Juventus suivraient le dossier. En cas de transfert, le Real souhaiterait inclure sa traditionnelle option de rachat dans l'opération.

Notre avis : MU et Arsenal ont davantage de moyens pour supplanter Séville. Et serait une belle valeur ajoutée aux deux équipes, en quête de garanties défensives.

Paqueta dans les petits papiers de l’OL

Aouar en instance de départ, l’OL réfléchit à l’après. Selon Sportitalia, les Gones auraient un oeil sur le milieu de terrain de l'AC Milan, Lucas Paqueta (23 ans). Aucune approche n'a été faite concrètement, mais les Rhodaniens seraient séduits par le profil du jeune auriverde, débarqué à Milan en janvier 2019.

Notre avis : Une piste séduisante pour les Gones, mais les Milanais ne braderont pas le jeune Brésilien, acheté pour 35 millions d’euros il y a un an et demi.

Aouar et Camavinga oubliés : pourquoi le PSG boude la L1

Le RB Leipzig multiplie les pistes pour l’après-Schick

Le départ de Schick a été un petit coup de massue pour Nagelsmann et le RBL. Faute d'accord avec la Roma, le Tchèque semble se diriger vers Leverkusen malgré la volonté des Roten Bullen de le conserver. Et selon BILD, ces derniers réfléchiraient à d'autres options pour le remplacer et renforcer leur effectif. Le quotidien allemand avance les noms de Dusan Vlahovic, le prometteur attaquant de la Fiorentina, et Bruno Petkovic, l'avant-centre du Dinamo Zagreb.

Notre avis : Des joueurs à fort potentiel comme Leipzig affectionne tant. Et on peut faire confiance aux Roten Bullen dans leur recherche.

M’Vila ciblé par l’Olympiakos

Arrivé chez les Verts en 2018, Yann M'Vila pourrait prochainement plier bagage et ne sera pas retenu par l'AS Saint-Etienne. Le quotidien grec Proathlitis rapporte un intérêt de l'Olympiakos pour l'international français, sur qui Claude Puel ne compte pas spécialement pour la saison à venir.

Notre avis : Une destination qui a de quoi séduire l'ancien Rennais puisque les Grecs sont qualifiés pour le 3e tour des qualifications de la prochaine Ligue des Champions. Et Sainté peut espérer dégager des liquidités avec ce départ.

Vedad Ibišević rejoint Schalke

Libre de tout contrat depuis le mois de juin dernier et son départ du Herta Berlin où il évoluait depuis 2016, Vedad Ibišević était en quête d'un nouveau challenge. L'attaquant de 36 ans s'est donc engagé pour une saison avec Schalke 04. La saison passée, il avait inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives en Bundesliga.

Notre avis : Schalke a peu de moyens et doit avoir des idées. L’expérimenté Ibišević en est une bonne.

Loïs Diony en contact avec Angers

Indésirable dans le Forez, Loïs Diony (27 ans) cherche un échappatoire. Et selon L'Equipe, Angers aurait pris des renseignements pour l'ancien Dijonnais. Les représentants du joueur seraient même en pourparlers avec le SCO qui verrait en Diony, le remplaçant idéal à Casimir NInga, en partance pour Sivasspor. Toutefois, les négociations entre Diony et Angers pourraient coincer notamment au niveau du salaire demandé par le joueur. De plus, les Verts ne seraient pas enclins à le laisser partir libre.

Notre avis : Diony a besoin d’un nouveau challenge pour relancer une carrière qui patine. Angers est une destination idéale.

Darwin Nuñez, le gros coup de Benfica

S'ils tentent de conclure l'opération Mariano Diaz, les Aigles ont mis le grappin sur un autre buteur du championnat espagnol. Selon A Bola, Benfica a finalisé le transfert de Darwin Nuñez (21 ans). L'attaquant international uruguayen (16 buts en 30 matches de D2 espagnole) débarque pour cinq saisons au Portugal, en provenance d'Almeria. Le transfert est estimé à 24 millions d'euros.

Notre avis : Une très belle signature pour le SLB. Nuñez est un élément prometteur et Benfica peut déjà se frotter les mains avec la future plus-value.

Aaron Lennon, un avenir en Turquie

Libre depuis son départ de Burnley il y a quelques semaines, l'international anglais Aaron Lennon devrait débarquer en Turquie, selon beIN Sports Turquie. L'ailier anglais de 33 ans aurait un accord avec Kayserispor, le club d'Aymen Abdennour et de l'ancien Rennais Pedro Henrique.

Notre avis : La carrière de Lennon suit décidément une trajectoire bien surprenante.

Aston Villa souhaite (déjà) se séparer de Frédéric Guilbert

Débarqué à Aston Villa l'été dernier, Frédéric Guilbert pourrait déjà plier bagage selon France Football. Alors que les Villans sont sur le point de conclure le dossier Matty Cash (Nottingham Forest), l'ancien latéral du SM Caen est poussé vers la sortie par sa direction. Guilbert a disputé 25 matches de Premier League la saison passée et serait suivi par plusieurs équipes de Premier League et de Championship.

Notre avis : Guilbert a montré de belles choses à Villa et pourrait rendre de précieux services à n’importe quelle équipe de Premier League. Ou ailleurs.

Coupe du monde La Premier League rompt son accord de diffusion en Chine IL Y A 2 HEURES