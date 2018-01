Laura Georges dit "au revoir" au Paris SG

La défenseur, plus vraiment dans les plans de son entraîneur Patrice Lair depuis le début de la saison, a dit "au revoir et merci Paris" sur son compte Twitter samedi soir, se rappelant y avoir "vécu des joies, des larmes, de la frustration, de la déception". La joueuse de 33 ans, qui compte 185 sélections, et a été championne de France à sept reprises avec l'Olympique lyonnais voudrait jouer davantage dans l'optique de la Coupe du Monde 2019, qui se jouera en France, avait exposé la radio RMC vendredi.

Elle évoluait depuis 2013 sous le maillot du PSG et avait auparavant remporté deux Ligue des champions, en 2011 et 2012, toujours avec Lyon. En mars dernier, elle avait par ailleurs été élue secrétaire générale de la Fédération de football - c'est-à-dire N.3 du "gouvernement" du foot français -, sur la liste du président Noël Le Graët qui la considère comme "la grande dirigeante de demain". "C'est une fille très cultivée, qui a fait des études aux Etats-Unis, elle s'exprime bien, elle a envie de s'impliquer dans les affaires fédérales", avait expliqué à l'AFP Noël Le Graët lors de sa campagne, à propos de la native des Yvelines, dont il loue "la gentillesse et la culture".