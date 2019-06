Le Barça et Andrés Iniesta vont se retrouver cet été

Le Barça prévoit de diviser sa pré-saison en deux blocs de deux matches chacun : d'abord un déplacement au Japon, terre de son sponsor principal Rakuten, pour affronter Chelsea le 23 juillet à Tokyo puis défier l'équipe de son ex-capitaine Andrés Iniesta, le 27 juillet à Kobe. Puis début août, les Barcelonais défieront le Naples de Carlo Ancelotti, ancien entraîneur du Real Madrid, dans le cadre d'un nouveau tournoi de pré-saison intitulé "LaLiga-Serie A Cup" et opposant cette année le champion d'Espagne au vice-champion d'Italie.

Les deux confrontations contre Naples sont prévues les 7 et 10 août, respectivement à Miami et dans le Michigan, alors que la reprise de la Liga est fixée au week-end du 18 août. C'est la troisième année d'affilée que le Barça dispute des matches de pré-saison aux Etats-Unis, un marché que le club catalan présente comme "un territoire prioritaire en raison de la forte croissance du football dans le pays". Les Etats-Unis doivent accueillir le Mondial-2026 en partenariat avec le Canada et le Mexique.

Le FC Barcelone, deuxième club de football ayant le plus de revenus au monde derrière son grand rival le Real Madrid, ambitionne de devenir à l'horizon 2021 le premier club à atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires.