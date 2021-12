C'était un match en l'honneur de Diego Maradona. Le FC Barcelone et le Boca Juniors s'affrontaient ce mardi à Ryad, dans un amical finalement perdu par les Blaugrana aux tirs au but (1-1, 4-2 t.a.b.). Le Barça avait trouvé la faille au retour des vestiaires grâce à Ferran Jutgla (50e), mais les Argentins ont égalisé sur un but d'Exequiel Zeballos (77e). La séance de tirs au but a ensuite tourné à l'avantage des Sud-Américains, qui remportent la première édition de la "Maradona Cup".

La légende Dani Alves a disputé ses premières minutes depuis son retour au Barça en novembre, rappelé par son ancien coéquipier Xavi devenu entraîneur du club catalan. Le Brésilien de 38 ans s'est montré remuant et même dangereux, et a converti son tir au but en fin de rencontre.Dani Alves compte 21 titres, dont deux Ligues des champions, à son palmarès en huit saisons sous les couleurs du Barça.

