Pourquoi le but de Platini en 1981 face aux Pays-Bas est un tournant dans l’histoire des Bleus

EQUIPE DE FRANCE - Pour Laurent Vergne, le but de Michel Platini face aux Pays-Bas en novembre 1981 lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde 1982 est le but le plus important de l'histoire de l'équipe de France. Dans "Qui c'est le plus fort ?" cette semaine, plongez-vous dans les buts les plus marquants des Bleus. L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast dès vendredi.

00:06:49, il y a une heure