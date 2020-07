Le championnat belge débutera le 8 août avec 18 clubs

Le championnat de Belgique millésime 2020-21 débutera le 8 août avec 18 clubs, a décidé vendredi la Ligue professionnelle après des semaines de polémiques et de recours devant les tribunaux.

La Belgique avait été l'un des premiers pays européens à mettre fin à sa compétition domestique en mars dernier au début de la pandémie du coronavirus. Le championnat avait été arrêté en déclarant le FC Bruges champion et reléguant Waasland-Beveren en D2. Le championnat suivant devait reprendre selon une formule identique à 16 clubs. Mais suite aux recours de Beveren, la Ligue s'est résolue a revoir la formule de la compétition avec 18 clubs, incluant Waasland-Beveren et deux clubs (Louvain et le Beerschot) promus de D2. Le championnat débutera le 8 août avec 18 clubs

Le format de ces dernières années (16 clubs et des play-offs pour les six premiers) est donc abandonné. Selon un communiqué de la "Jupiler Pro League", celle-ci aura 34 journées de compétition régulière, suivies d'un "Champions playoffs" à quatre équipes et d'un "Europa League playoffs" avec les clubs classés de la 5e à la 8e place. De quoi mettre un terme à de longues semaines de conflits entre clubs, fédération et Ligue. Et qui permettra aux équipes belges, sevrées de terrain depuis mars, de reprendre le chemin des stades, à huis clos dans un premier temps (au moins durant tout le mois d'août).

Ligue 2 Comolli menacé de mort, enquête en cours IL Y A 16 MINUTES

Play Icon

Football Quarts - Carrasco : "Nous savons comment jouer pour battre Leipzig" IL Y A UNE HEURE