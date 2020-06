Le championnat uruguayen reprend le 15 août

Paralysé depuis le 13 mars, le championnat uruguayen de football va reprendre le 15 août, a annoncé le gouvernement, alors que joueurs et dirigeants espèrent avancer cette date, vu le succès de ce petit pays d'Amérique du Sud dans la lutte anti-coronavirus.

"A partir du 15 août" reprendra "le championnat de football uruguayen", indique un communiqué du Secrétariat national des Sports, organisme directement rattaché à la présidence de la République. Les rencontres se dérouleront à huis clos. Mais certains ne sont pas d'accord avec cette date et souhaitent que la compétition reprenne au plus tôt.

"La décision nous a pris par surprise. Nous ne comprenons pas les arguments qui ont conduit les autorités à fixer la date du 15 août (...) Nous allons demander des explications", a déclaré mardi le président du syndicat des joueurs, Diego Scotti, à la radio 1010 AM. Le président de la Fédération uruguayenne de football (AUF), Ignacio Alonso, est allé dans le même sens. "Cela est sensé d'attendre dans certaines conditions, mais la situation épidémiologique indique une chute permanente des cas actifs (...), les conditions semblent réunies pour rejouer à partir du 1er août", a-t-il estimé.

Selon les derniers chiffres officiels qui datent de lundi, cela fait deux jours que l'Uruguay n'a enregistré aucun nouveau cas de Covid-19 et seules 84 personnes contaminées sont encore malades. Les autorités ont dénombré pour l'heure 23 décès liés au nouveau coronavirus. Après l'apparition de premiers cas le 13 mars, le gouvernement a très vite déclaré l'urgence sanitaire, suspendu les cours et fermé les frontières. Un appel volontaire au confinement a été largement suivi par la population. Les caractéristiques démographiques du pays, avec une faible densité de population et l'absence de grands centres urbains, à l'exception de Montevideo, sont également un élément favorable.

