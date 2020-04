Le coronavirus, une "menace presque existentielle" pour le foot féminin

La pandémie de Covid19, qui a mis toutes les compétitions à l'arrêt, représente "une menace presque existentielle" pour l'économie fragile du football féminin, alerte jeudi la Fifpro, le syndicat mondial des joueurs professionnels. "La situation actuelle est susceptible de constituer une menace presque existentielle pour le football féminin si aucune mesure n'est prise pour protéger son économie", écrit l'instance dans un communiqué.

La Fifpro pointe du doigt les incertitudes autour d'un écosystème fragilisé par le "développement moindre des ligues professionnelles, les bas salaires, le peu d'opportunités, et les inégalités en termes de sponsors et d'investissements." La crise provoquée par le nouveau coronavirus soulève de nombreux doutes chez les footballeuses, abonde la Fifpro, citant ceux liés notamment à la santé mentale et physique. L'instance explore plusieurs pistes pour renforcer le football féminin à l'échelle mondiale, comme le développement du statut professionnel - seules 18% des joueuses en bénéficiaient en 2017, d'après la Fifpro -, la hausse des salaires et une meilleure coordination pour établir un calendrier international.