Le fils de JoeyStarr rejoint l'AJ Auxerre

Laisse pas traîner ton fils... Il aurait pu suivre les traces de son père et rejoindre un collectif de rap ou une école de cinéma. Matisse Morville, 14 ans, fils du membre du groupe mythique NTM a préféré opter pour une carrière dans le football. Licencié dans le club francilien de l'US Villejuif depuis le début de la saison et gardien de but de formation, il intègrera le centre de formation du club auxerrois en septembre prochain.