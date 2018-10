Le football n’est-il, comme le dit Deschamps, qu'une question de "rapport de force" ?

Il est plaisant d’écouter les hommes parler de leur métier. Alors quand Didier Deschamps s’assoit quelques instants pour parler de jeu et de sa fonction, l’idéaliste tend l’oreille péniblement. Cette semaine, sur ce site, DD a livré quelques aphorismes intéressants pour celui qui entend prendre le langage au sérieux. Sans doute libéré par l’impunité éternelle qu’offre une double couronne mondiale à son détenteur, le sélectionneur s’est laissé aller à quelques propos conceptuels sur le football. Écoutons-les attentivement et tâchons d’y répondre sur le même registre, c’est-à-dire, philosophique.

La raison du plus fort

DD est revenu sur une idée si communément partagée qu’elle a atteint depuis les années où Georges Boulogne régnait à la DTN le rang de préjugé de retransmission sportive : "le football n’est que rapport de force". Revenons sur cette idée et tâchons d’en comprendre les fondements. Au jeu de football s’opposent deux équipes souhaitant toutes les deux prendre possession du seul ballon du match. C’est le point de départ de DD. Toute rencontre se résumerait donc selon lui à une opposition entre deux forces contraires c'est-à-dire en une interaction entre deux composants. Le plus fort quantitativement ou qualitativement l’emporterait nécessairement. La rencontre de football, selon cette conception, trouverait son modèle dans la nature là où c’est précisément toujours "le plus fort" - dans la bouche de DD on dit "le plus efficace" - qui l’emportera toujours.

Presnel Kimpembe et Didier Deschamps pendant un entrainement de l'équipe de FranceGetty Images

Sélectionneur naturel

Dès lors le métier de sélectionneur consisterait à se faire l’assesseur de Dieu en prenant bonne note du déterminisme qu’il nous impose. Au nom d’une nature rêvée, le "sélectionneur", tel un garde-forestier, un expert en primates ou un entomologiste de la Renaissance, répertorierait, classifierait, hiérarchiserait et à terme sélectionnerait les plus forts et éliminerait de fait les individus les plus faibles. En d’autres termes, le métier de sélectionneur consisterait, dans le droit fil du positivisme scientifique du début du XXe siècle français, et au fil des épreuves (faire jouer tous les trois jours, changer de poste naturel, n’offrir que quelques minutes éparses à celui dont on veut éprouver la patience et la loyauté, cf Ben Arfa, Rabiot ou Fékir) à "entrer dans la tête des joueurs", comme le dit lui-même Deschamps, pour mieux en prendre le contrôle. Si le football n’est "que rapport de force" de ce point de vue c’est qu’il est un darwinisme qui aurait pris une forme sportive : un struggle for life prononcé avec l’accent de Bayonne.

Nature et culture

Sur quelle conception du jeu de football repose cette idée ? Faire du football un simple "rapport de force" c’est réduire le joueur à des caractéristiques anatomiques et le football à une course d’obstacles. Comme si l’on pouvait séparer l’homme de son milieu, de son éducation, de son héritage, comme s’il y avait d’un côté l’individu et l’autre la collectivité qui le reçoit, l’éduque et l’influence, Kylian Mbappé serait ainsi condamné à courir après les ballons qui lui seront lancés devant lui comme à un lièvre docile parce qu’il est né "rapide", Giroud à réaliser des amortis de poitrine dans le rond central parce qu’il est né "corpulent", Griezmann à jouer dans les petits espaces parce qu’il est né "petit" et Matuidi à courir vers le but en écartant les bras parce qu’il est né "généreux" et ce, au détriment de toute idée de perfectibilité, de tout progrès, de toute évolution possible et donc en contradiction directe avec la mission supposée du pédagogue, de l’entraîneur, à savoir, celle de former des intelligences. Question donc : à quoi peut donc servir un entraîneur s’il se contente d’entériner les décisions de la nature ?

Un loup pour l’homme

Le clivage entre le "pragmatisme" de Deschamps et les partisans d’une éthique de jeu fondée sur l’intelligence collective réside exactement ici. Il tient à la conception respective que chacun se fait de l’homme dans son rapport avec son milieu naturel, social, sportif. Si vous pensez que nous ne sommes que des loups condamnés à l’errance ou à la servitude alors vous penserez sans doute que rien ne vaut un chef, une discipline et un caractère loyal. Vous ferez dans ce cas l’éloge de cette conception naturaliste du métier de sélectionneur. Vous trouverez la verticalité de Mbappé conforme à ses qualités naturelles et conclurez, pour mettre fin à toute discussion possible, que dans le football "de haut niveau" c'est-à-dire celui qui appartient à une aristocratie anatomique dont nous sommes par définition tous exclus, les résultats ont fini par vous donner raison. "Et la finalité, pour vous comme pour DD, c’est de gagner des titres". Soit.

Kylian Mbappé (France) poursuivi par Mats Hummels (Allemagne)Getty Images

Rapport de force et rapport de sens

Mais si depuis l’autre côté de la rue, comme dirait Valdano, on admirera votre patience et votre dévotion à l’idée de vous plier aux impératifs de performance et d’efficacité propre à une époque si impatiente, on soulignera néanmoins aussi votre tendance à confondre deux choses qui n’ont rien à voir: gagner et avoir raison. Car en effet, si vous pensez que les hommes ont inventé les jeux, à commencer par le plus imprévisible de tous - le football - c’est au nom d’une certaine idée qu’il se faisait de leur propre destinée dans la nature; si vous pensez à ce titre que s’allier au nom d’un principe commun (une équipe) et résoudre des différences anatomiques individuelles dans intelligence collective (la tactique), c’est l’honneur de la rencontre sportive et non un simple problème d’esthétique; si vous considérez enfin que le sport appartient à la famille de l’humanisme et qu’il s’oppose donc directement à toute idée de déterminisme naturel; alors c’est que vous êtes convaincus que le football n’est pas un rapport de force mais bien, comme le dirait Merleau-Ponty, un "rapport de sens", exactement comme l’art, l’amour ou le langage.

Laisser une trace

Si finalement "98 % des gens ne savent pas ce qu’est une identité de jeu", comme le concède DD, c’est que la question est trop mal posée pour y être répondue favorablement. Envisager l’identité de manière figée, simpliste, réduisant l’éthique de jeu à un code ADN ou, ce qui revient au même, à un recueil de recettes de cuisine (jouer bas, jouer haut, possession, contre-attaque) n’a aucun sens parce qu’il réduit le jeu à l’étude anatomique et inerte d’une chose morte. Or, le football est un rapport de significations vivantes entre des hommes qui se rencontrent sur un terrain commun. Il exprime "mon attitude à l’égard du monde" (Merleau-Ponty). Sa logique n’est pas celle de la force ou des qualités naturelles mais celle de la signification et de l’interprétation. Si le football est un langage au même titre que la danse ou le théâtre c’est que chaque rencontre est l’occasion d’exprimer, avec la grammaire de tous, une attitude nouvelle à l’égard du monde. Bref, y laisser une trace en imprimant un style.